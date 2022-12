Foto: NASA



La nau Orion de la missió Artemis I de la NASA va tornar a la Terra el passat diumenge 11 de desembre després de 25 dies de missió a l'òrbita lunar, amb un ameritzatge a l'Oceà Pacífic a prop de l'Illa Guadalupe davant de la costa de Baixa Califòrnia . L?èxit de la missió acredita el primer pas d?un sistema segur de transport d?éssers humans entre la Terra i la Lluna.

Just abans de la reentrada a l'atmosfera, el mòdul tripulable i el de servei es van separar i només el primer (en aquest primer vol sense astronautes) va tornar a la Terra, mentre que el mòdul de servei es va desintegrar a l'atmosfera terrestre. Aplicant una nova tècnica, el mòdul de tripulació es va submergir a la part superior de l'atmosfera de la Terra i va fer servir aquesta atmosfera, juntament amb l'ascens de la càpsula, per sortir de nou de l'atmosfera, i després tornar a entrar per al descens final en paracaigudes i ameritzar. Aquesta tècnica permetrà un reingrés segur per a futures missions Artemis, independentment de quan i on tornin de la Lluna, ha informat la NASA.

Orion va ingressar a l'atmosfera del nostre planeta viatjant a 40.000 quilòmetres per hora i amb temperatures d'aproximadament 2.760 graus Celsius, que va suportar gràcies a l'escut tèrmic més gran mai construït. L'atmosfera inicialment va reduir la velocitat de la nau espacial a 523 km/hi després els paracaigudes van reduir la velocitat a mesura que la nau va baixar a través de l'atmosfera de la Terra.

Un cop a l'aigua, els equips de rescat van procedir per recuperar la càpsula i tot el maquinari possible rebutjat durant l'aterratge, inclosa la coberta davantera de la nau i tres paracaigudes principals. Artemis I, que ha recorregut 2,25 milions de quilòmetres, és la primera prova de vol integrada del coet del Sistema de Llançament Espacial (SLS) de la NASA, una nau espacial Orió sense tripulació i els sistemes de terra al Centre Espacial Kennedy de l'agència.

La missió aplanarà el camí per a un vol de prova tripulat i una futura exploració lunar humana com a part del programa Artemis, prevista per al 2024.