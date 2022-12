Carrer nevat a Londres aquest 12 de desembre @ep

El temporal de fred que assola gran part del Regne Unit ha deixat una estampa de neu a la capital, Londres , que ha patit problemes en alguns dels principals mitjans de transport, entre ells l'aeri, amb més de cent vols cancel·lats entre diumenge i aquest dilluns.

El país ha viscut una de les nits més gèlides de l'any. A Escòcia, el termòmetre s'ha precipitat fins als 15 graus sota zero ia les Highlands directament els centres educatius han tancat per precaució, per evitar desplaçaments.

També s'ha adoptat una mesura similar a Cornualla, Anglaterra, tot i que les principals complicacions s'han registrat a grans ciutats com Londres, on el metro ha patit retards i els aeroports han viscut escenes de col·lapse. A l'Aeroport de Stansted, s'han acumulat fins a 15 centímetres de neu, segons la BBC.

No es preveuen més nevades, però la policia va reconèixer que les gelades poden complicar la circulació dimarts, i per això les autoritats insten a extremar les precaucions tant per moure's per carretera com per fins i tot caminar per les voreres pel risc de caigudes.

La policia ha confirmat aquest dilluns la mort de tres nens de vuit, deu i onze anys que diumenge van caure en un llac gelat a prop de Solihull, a Anglaterra. Un quart menor de sis anys roman ingressat en estat crític.