Foto: Parlament Europeu



El ple del Parlament Europeu ha aprovat aquest dimarts 13 de desembre la destitució com a vicepresidenta de la Cambra de la socialista grega Eva Kaili , detinguda a Bèlgica per la seva presumpta implicació en una trama de corrupció que implica el pagament de suborns per part de Qatar per guanyar influència en la presa de decisions polítiques i econòmiques a la institució europea.

La mesura ha estat recolzada per una amplíssima majoria dels eurodiputats al ple d'Estrasburg, on la decisió de desposseir del càrrec de vicepresidenta Kaili ha estat aprovat amb 625 vots a favor dels 628 expressats, amb només 1 vot en contra i 2 abstencions.

Una vegada destituïda li correspon igualment al ple decidir sobre qui prendrà el relleu en una segona votació la data de la qual encara està per determinar, encara que es dóna per fet que serà també un eurodiputat de la família socialdemòcrata per respectar l'equilibri negociat quan es van nomenar les 14 vicepresidències .

D'acord amb les regles del Parlament Europeu, la destitució de qualsevol dels seus catorze vicepresidents s'ha de fer seguint un procés en dues fases i que recull l'article 21 del reglament de funcionament de la institució.

Des del passat divendres 9 de desembre, la Policia belga ha fet una vintena de registres, principalment a despatxos de la seu del Parlament Europeu a Brussel·les però també al domicili de diversos eurodiputats. A l'habitatge de Kaili les autoritats van confiscar uns 600.000 euros en efectiu, van trobar "diversos centenars de milers d'euros" a la maleta del pare de la socialista grega en un hotel de la capital europea i 150.000 euros més a l'allotjament d'una tercera persona.