President de Rússia, Vladímir Putin / @EP

El Kremlin està sent assotat per un brot de grip que podria obligar el president rus Vladímir Putin a amagar-se en un búnquer per no encomanar-se del virus. De fet, ja hi ha veus que apunten que passarà l'any nou amagat després de cancel·lar la conferència de premsa de final d'any.

Putin està obsessionat amb les amenaces a la seva salut, i de fet hi ha rumors que diuen que podria tenir càncer, però, en tot cas, no ha transcendit si és cert o no.

MÉS INFORMACIÓ Putin cau per les escales de la seva residència oficial

El portal rus Novaya Gazeta Europe ha informat que "moltes persones al Kremlin estaven malaltes de grip". Aquest augment de la grip arriba precisament quan Ucraïna està oferint més resistència a la guerra. "El recent atac als aeròdroms militars a les profunditats de Rússia ha causat una gran preocupació a Putin", va dir el canal General SVR Telegram.