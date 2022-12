Bandera UE @ep

Els Estats membres de la Unió Europea han acordat aquest dimecres atorgar a Bòsnia i Hercegovina l'estatus de candidat a ingressar al bloc europeu, reconeixent així la perspectiva comunitària de Sarajevo, han confirmat diverses fonts diplomàtiques.



Aquesta decisió s'ha aconseguit en el marc de la reunió ministres d'Afers Europeus a Brussel·les i s'espera que sigui ratificada a la cimera de líders de la UE d'aquest dijous. La recomanació segueix l?orientació de la Comissió Europea que va emetre la seva opinió favorable l?octubre passat i s?emmarca en els esforços per revitalitzar la política d?Ampliació després de la guerra russa contra Ucraïna.



El dictamen de Brussel·les està condicionat al compliment de reformes de pes en justícia i lluita contra la corrupció a Sarajevo i va arribar després de l'encàrrec dels líders dels Vint-i-set el juny passat per avaluar els avenços del país en el seu camí a la UE.



INTENT DE REVITALITZAR LA INTEGRITAT EUROPEA



Ara els Vint-i-set tornen a tenir en compte aquesta recomanació i fan el pas "entenent que s'adoptaran les mesures detallades en la recomanació de la Comissió, per tal d'enfortir l'Estat de Dret, la lluita contra la corrupció i el crim organitzat, la gestió de la migració i els drets fonamentals", segons resen les conclusions dels Vint-i-set.



Els Estats membres subratllen igualment la necessitat que les autoritats del país balcànic reforcin l'Estat de Dret i prenguin mesures decisives per enfortir la prevenció i la lluita contra la corrupció i el crim organitzat. En concret, insten Bòsnia a aprovar esmenes d'integritat a la Llei de l'Alt Poder Judicial i Fiscalia i adequar la legislació sobre conflictes d'interessos als estàndards europeus.



"Europa compleix", ha celebrat el comissari d'Ampliació, Oliver Varhelyi, en un missatge en xarxes socials insistint que aquesta decisió és una "fita" a la Política d'Ampliació. "El Consell recomana concedir l'estatus de candidat a Bòsnia i Hercegovina. El camí de la UE està oberta" , ha assenyalat, alhora que ha recalcat les expectatives de Brussel·les per avançar en les reformes prioritàries per fer passos a la via europea.