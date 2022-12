Tabac @unsplash

El Parlament de Nova Zelanda ha aprovat aquest dimarts en tercera lectura una llei que, una vegada entri en vigor, prohibirà fumar tots els ciutadans que hagin nascut a partir de l'1 de gener del 2009, amb vista a que el país pugui estar lliure de fum l'any 2025.



La mesura forma part d'un paquet de reformes que reduirà també la quantitat de nicotina als productes de tabac i limitarà els punts de venda, dels 6.000 actuals a un màxim de 600 a partir de finals de l'any que ve, segons ha explicat el Govern .



La prohibició de fumar per als nascuts a partir del 2009 serà de per vida, amb multes de fins a 150.000 dòlars neozelandesos (uns 92.000 euros) en cas d'incompliment, informen mitjans locals.



Les autoritats estimen que un 8% dels neozelandesos adults consumeixen tabac de forma diària, una dada que se situa per sota del 9,4% registrada fa tot just un any i mig i que és la meitat a la de fa una dècada. Tot i això, en el cas de la població maori, la proporció de fumadors es dispara al 20 per cent.