Un futbolista iranià ha estat condemnat a mort per defensar els drets de les dones. Així ho ha confirmat el sindicat mundial de futbolistes, afirmant que "commocionats i fastiguejats" des que han conegut la notícia. Un membre del Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, el coronel Esmaeil Cheraghi, i dos soldats més van morir durant les protestes a l'Iran el 17 de novembre.

Amir Nasr-Azadani - TWITTER

S'han produït protestes antigovernamentals generalitzades després de la mort de Mahsa Amini , de 22 anys, sota custòdia al setembre després que fos arrestada per 'portar el hijab de forma inadequada'.

El futbolista Amir Nasr-Azadan i, de 26 anys, ha estat acusat de participar a la mort de dos soldats durant les protestes a favor dels drets de les dones. Un testimoni li va dir al mitjà local IranWire que el jugador havia estat vist a les protestes, però no era a prop de l'àrea on van passar les morts, i només va participar en el cant de consignes.

El sindicat Fifpro , que representa 65.000 jugadors a tot el món, va tuitejar ahir a la nit: "Fifpro està commocionada i fastiguejada pels informes que el futbolista professional Amir Nasr-Azadani s'enfronta a l'execució a l'Iran després de fer campanya pels drets de les dones i les llibertats bàsiques al seu país. Ens solidaritzem amb Amir i demanem l'eliminació immediata del seu càstig”.

Diversos futbolistes professionals a l'Iran han demanat l'alliberament de Nasr-Azadani, que anteriorment va jugar per als equips Rah-Ahan, Tractor i Gol-e Rayhan.