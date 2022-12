Foto: Zuma Press



El Consell Econòmic i Social de Nacions Unides (ECOSOC) ha aprovat cancel·lar la membresia de l'Iran a la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona en represàlia per la repressió de les protestes i l'empitjorament dels Drets Humans de les dones al país. La decisió, presentada per la delegació dels Estats Units, ha estat aprovada durant una sessió celebrada aquest dimecres 14 de desembre per 12 vots a favor, 26 en contra (de països com la Xina, Rússia o Nicaragua) i 11 abstencions.

"La meva delegació rebutja categòricament la resolució aprovada avui. Es basa en al·legacions fictícies contra la República Islàmica de l'Iran ", ha explicat la representant iraniana, tot afegint que amb aquesta decisió es soscaven els principis de la Carta de l'ONU.

Així, ha indicat que Teheran ja ha advertit de l'ús d'aquesta plataforma pels Estats Units per "assentar" un "precedent sense cap base jurídica. "Per desgràcia, (l'ONU) està sent ostatge d'un país (EUA) que, de forma unilateral, aplica intimidació, assetjament, per atendre els seus fins polítics", ha expressat.

Fins ara, les autoritats iranianes han executat dues persones condemnades pel seu paper en les mobilitzacions, desencadenant les crítiques de la comunitat internacional, que ha reclamat a Teheran que commuti aquestes penes i posi fi a la repressió de les manifestacions.