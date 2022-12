Soldats nord-americans davant del Sistema de Llançacoets Múltiples (MRLS). Foto: Europa Press



El Senat dels Estats Units va aprovar, dijous passat 15 de desembre, el projecte de llei anual de política de defensa , destinat 858.000 milions de dòlars (806.000 milions d'euros) a la defensa nacional i al suport dels seus aliats, entre els quals es troba l'OTAN i Ucraïna.

Amb 83 vots a favor i 11 en contra , la mesura inclou un augment dels fons per ajudar Ucraïna a combatre la invasió russa , així com un nou programa per proporcionar a Taiwan assistència de seguretat , segons The Washington Post .

En concret, els legisladors dels Estats Units han destinat més de 6.000 milions de dòlars (5.640 milions d'euros) a la Iniciativa Europea de Dissuasió, un augment d'aproximadament 2.000 milions d'euros respecte a l'any passat.

També s'han destinat 800 milions de dòlars (750 milions d'euros) a fons d'assistència de seguretat dedicats específicament a Ucraïna, encara que s'atorgarà sota algunes condicions, com ara la realització d'informes per part del Pentàgon nord-americà per supervisar les operacions d'assistència a Ucraïna i per rastrejar millor les armes que s'envien al capdavant.

A més, aquest nou pressupost a Defensa augmenta en un 4,6% la partida salarial per als membres de les Forces Armades nord-americanes, i inclou disposicions per enfortir el poder aeri i les capacitats de defensa de la guerra terrestre, així com la ciberseguretat.

Per tirar endavant aquest projecte de llei, l'Administració Biden ha hagut de cedir davant de la petició republicana de rescindir el mandat militar de la vacuna contra la COVID-19, que regia des d'agost del 2021.