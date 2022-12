Exresident del Perú, Pedro Castillo / @EP

El Jutjat Suprem de Recerca Preparatòria del Perú ha decretat 18 mesos de presó preventiva contra l'expresident Pedro Castillo mentre és investigat per la presumpta comissió de delictes de rebel·lió, conspiració, abús d'autoritat i pertorbació de la tranquil·litat pública.



Així, la Justícia peruana ha emès una resolució favorable sobre la sol·licitud de la Fiscalia d'aturar l'exmandatari de forma preventiva per un període de 18 mesos, tot això després de trobar fundades les acusacions que podrien suposar per a Castillo una pena superior als quatre anys, segons ha informat el mateix organisme en un comunicat.



A més, la decisió també es basa en la possibilitat de perill de fugida del país per part de Castillo, que ha sol·licitat asil polític davant l'ambaixador de Mèxic al Perú, segons ha detallat en una roda de premsa el president mexicà Andrés Manuel López Obrador.



Mentrestant, l'exprimer ministre peruà Aníbal Torres, un dels principals suports de Castillo, haurà de comparèixer periòdicament amb certes restriccions i regles de conducta, ja que està sent investigat en el mateix cas.



La presó preventiva decretada pel Poder Judicial peruà té lloc després que Castell anunciés la dissolució del Congrés i la instauració d'un Govern d'excepció el 7 de desembre passat, fets després dels quals va ser destituït pel Congrés i posteriorment detingut per les forces de seguretat peruanes.



Des de llavors, roman detingut a la Direcció d'Operacions Especials (Diroes) de la Policia Nacional del Perú , als afores de Lima. Ara caldrà decidir a quin centre penitenciari ingressarà l'expresident.