President de Sèrbia, Alexandar Vucic / @EP

El ministre de Defensa de Sèrbia, Milos Vucevic, ha anunciat formalment que ha demanat a l'OTAN el permís per al desplegament de les forces de seguretat a Kosovo, una sol·licitud sense precedents des del final de la guerra el 1999, i el compliment de l'avís declarat aquest cap de setmana passat pel president serbi, Aleksandar Vucic, després del repunt de la tensió a la zona.



"He informat el president de la República de Sèrbia com a Comandant en Cap i la primera ministra del Govern (...) poc abans de les 11.00 hores de la sol·licitud de l'entrada de fins a 1.000 membres de l'Exèrcit i la Policia a Kosovo", ha fet saber Vucevic a Instagram.



La petició, emparada segons Sèrbia a la resolució 1244 de les Nacions Unides, ha estat oficialment lliurada a representants de la missió de l'OTAN per a Kosovo, la KFOR, en el pas administratiu de Merdare.

Segons la resolució, Sèrbia pot desplegar fins a 1.000 efectius militars, policials i de duanes en llocs religiosos cristians ortodoxos, àrees amb majories sèrbies i creus frontereres, sempre que aquest desplegament sigui aprovat per la comandància de la missió de la KFOR.



PETICIÓ EN VIES DE REBUIG

Vucic va plantejar aquesta opció el cap de setmana passat per protegir, segons les seves paraules, la majoria serbokosovar del nord de Kosovo, aixecada en barricades contra la detenció de l'exagent de Policia Dejan Pantic per les forces de seguretat de Kosovo, i enmig d'un buit institucional als quatre municipis serbokosovars del país després del boicot declarat pels polítics afins a Belgrad.



A més, les últimes hores, la cadena sèrbia B92 ha informat de la detenció d'un segon exagent de policia serbokosovar , Sladjan Trajkovic, al nord del municipi de Mitrovica. La seva dona diu que ha estat traslladat a la capital de Kosovo, Pristina, on ha estat acusat de "crims de guerra", segons declaracions a la radiotelevisió pública sèrbia RTS.



El responsable serbi per a relacions amb Kosovo, Petar Petkovic, va considerar la detenció com un altre exemple de la "caça" empresa per les autoritats kosovars contra els serbis.

El president serbi va anunciar dijous a la nit la decisió "unànime" del Consell de Seguretat Nacional d'entregar aquesta sol·licitud per enviar a "entre cent i 1.000 efectius" a les cruïlles frontereres de Jarinje i Brnjak, sabent que l'OTAN amb tota probabilitat rebutjaria la petició.



"Crec que seria important per a la protecció de la població sèrbia i sobretot per al control del que anomenen creus frontereres, reduiria dràsticament les tensions i seria una bona decisió. Però assumim, donat tot el que hem escoltat, no ho van a acceptar", va explicar.



"No volen ni sentir-ne parlar perquè significaria ficar el dit a l'ull dels que volen decidir per nosaltres", va afegir Vucic, que aquest cap de setmana va acusar els Estats Units i els seus aliats de crear "aquest monstre" que és Kosovo després del fi de la guerra.

Vucic va insistir que la petició no té precedents i només la va arribar a contemplar a principis de la dècada dels 2000 , va recordar el mandatari, el llavors primer ministre Zoran Dindic, que es va limitar a enviar una sol·licitud informal.



L'últim episodi d'aquest llarg conflicte va començar al novembre, quan el partit Srpska Llista (Llista Sèrbia) de Kosovo, afí a Belgrad, va declarar la seva renúncia total i completa a les eleccions locals , on estava prevista l'elecció dels alcaldes de quatre municipis de majoria sèrbia: Mitrovica Nord, Zubin Potok, Leposavic i Zvecan, tots governats per aquesta formació.



La setmana passada, i diverses nits d'incidents violents que han deixat almenys un agent de policia de Kosovo, ferit per suposats trets serbis, la situació va acabar per agreujar-se amb la detenció d'un agent de policia serbokosovar , part dels agents dimitits, que va provocar l'aixecament de la població de la zona amb barricades que van paralitzar el trànsit pel territori.



La policia kosovar va decidir assumir temporalment el control de les cruïlles frontereres de Jarinje i Brnjak mentre la missió de la UE a Kosovo, l'EULEX, va denunciar haver estat víctima d'un atac amb una magrana atordidora contra una de les patrulles, afortunadament sense víctimes per lamentar .



Finalment, l'última gota que ha acabat de satisfer el got ha estat la presentació de la sol·licitud de Kosovo per formar part de la Unió Europea , ocorreguda aquest dijous passat. A dia d'avui cinc Estats membres de la UE, entre ells Espanya, no reconeixen la independència de l'antiga província sèrbia, per la qual cosa no és clar com es cursarà la sol·licitud de Pristina, un pas que normalment fa mesos que és al Consell i que en aquest cas, podria ser un tràmit més complicat.



Per la seva banda, el primer ministre de Kosovo, Albin Kurti, ha denunciat les últimes hores una nova detenció de la política Rada Trajkovic , assessora del ministre Nenad Rasic. Rasic, membre del Partit Democràtic Progressista de Kosovo, distanciat del Govern serbi, va ser fet polèmic responsable de la cartera per a les Comunitats i Retorns al Govern kosovar.



"El règim autocràtic serbi ha tornat a aturar durant deu hores l'assessora Rada Trajkovic per segona vegada aquesta setmana", ha fet saber Kurti al compte de Twitter aquest divendres, on va descriure la detenció com "una greu violació dels drets humans i una represàlia típica contra el compliment de la llei".