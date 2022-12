Mural d'Hugo Chavez a Veneçuela

Un jurat del sud de Florida va deliberar només unes quantes hores abans de declarar culpables Claudia Díaz i el seu marit, Adrián Velásquez, de cinc dels sis càrrecs detallats a l'acta acusatòria que els imputa haver acceptat suborns per almenys 4,2 milions de dòlars.

Claudia Díaz va ser declarada culpable i es van donar a conèixer més detalls de com “va abusar de la seva posició com a funcionària pública per omplir-se les butxaques”. Segons els documents judicials i les proves presentades al judici, Díaz i Velásquez van acceptar més de 100 milions de dòlars en suborns de Raúl Gorrín Belisario , de 54 anys, un empresari multimilionari veneçolà propietari de la xarxa de notícies Globovisión .

Gorrín va pagar suborns a Díaz, fins i tot a través del seu marit Velásquez, per obtenir accés a comprar bons del Tresor Nacional de Veneçuela a un tipus de canvi favorable, cosa que va resultar en centenars de milions de dòlars en guanys.

La conspiració va involucrar grans quantitats d'efectiu amagat en caixes de cartró, companyies fictícies a l'estranger, comptes bancaris suïssos i transferències bancàries internacionals enviades per Gorrín per comprar múltiples jets privats, iots i per finançar una línia de moda d'alta gamma iniciada per Díaz i Velásquez al sud de Florida.

“Claudia Patricia Díaz Guillén i Adrián José Velásquez Figueroa van rentar els suborns que va rebre Díaz com a Tresorer Nacional de Veneçuela ”, va dir el Secretari de Justícia Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la Divisió Criminal del Departament de Justícia dels EUA .

“Díaz va abusar de la seva posició com a funcionària pública per omplir-se les butxaques amb més de cent milions de dòlars, que ella i els seus còmplices van gastar en avions i iots privats i van rentar a través del sistema financer nord-americà. Ja sigui al país oa l'estranger, la Divisió Criminal i els seus socis estan compromesos a combatre enèrgicament el suborn i responsabilitzar els funcionaris corruptes”.

“Desafortunadament, les persones en posicions de poder i confiança pública de vegades trenquen aquesta confiança i usen el seu poder per obtenir guanys egoistes”, va dir el Fiscal Federal Juan Antonio González per al Districte Sud de Florida . “Ens mantindrem alerta en la nostra lluita contra la corrupció i enjudiciarem els culpables en tota la seva extensió”.



El judici de la parella era considerat una prova crucial per a la capacitat de la fiscalia federal de fer que els anomenats corruptes veneçolans rendeixin comptes per esquilmar el país.

Segons l'acusació formal, la parella va rebre pagaments de part de companyies controlades per Raúl Gorrín en comptes a Miami que suposadament van ser usades per finançar la luxosa vida de la parella.

El cas del govern es va sustentar en bona mesura en el testimoni d'un dels predecessors de Díaz a l'Oficina del Tresor: Alejandro Andrade , que va declarar des de l'estrada que Díaz va continuar amb l'acord financer que ell havia concretat al principi amb Gorrín.

Igual que Díaz, Andrade, un exagent de seguretat presidencial, va treure profit de la seva relació personal amb Chávez per ascendir a l'exèrcit ia la política veneçolana, amassant una enorme fortuna gairebé de la nit al dia.

Va sortir de presó el 2021 després de complir menys de la meitat d'una sentència de 10 anys per la seva participació en un ardit per canalitzar milions de dòlars de les arques de l'Estat. Com a part del seu acord amb la fiscalia, va renunciar a més de 260 milions de dòlars en efectiu i actius, incloent-hi una mansió davant del mar a Palm Beach , vehicles de luxe, cavalls d'exhibició i diversos rellotges Rolex i Hublot.