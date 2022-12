Llançament del míssil per part de Corea del Nord @ep

Corea del Nord ha llançat aquest dissabte dos míssils balístics cap al mar del Japó, també conegut com a mar de l'Est, en resposta a exercicis militars conjunts entre Corea del Sud i els Estats Units.



Segons ha detallat l'Estat Major Conjunt sud-coreà, Pyongyang ha disparat dos míssils des de la província de Pyongyang del Nord entre les 11.13 i 12.05 hores (hora local), tot plegat un mes després que disparés el seu últim míssil balístic intercontinental, que va volar a una distància de 1.000 quilòmetres, segons ha informat Yonhap.



"Mentre enfortim les nostres activitats de monitorització i vigilància, el nostre Exèrcit manté una postura de preparació total en estreta cooperació amb els Estats Units", ha afirmat l'Estat Major Conjunt en un comunicat.



El llançament del míssil balístic hauria tingut lloc en reacció a l'adopció per l'ONU, per 18 any consecutiu, d'una resolució sobre els drets humans de Corea del Nord, ia l'adopció pel Japó d'una estratègia de seguretat que assegura la capacitat de contraatac a les bases enemigues.



A més, aquest nou llançament es dóna un dia després de l'11è aniversari de la mort de Kim Jong Il, l'exdirigent nord-coreà i pare de Kim Jong Un. Durant el 2022, Corea del Nord ha disparat 63 míssils balístics i ha llançat tres míssils de creuer, segons han recollit els mitjans sud-coreans.



Aquesta nova prova per part del Pyongyang escala encara més les tensions a la regió després que els últims mesos Corea del Nord hagi llançat desenes de míssils balístics en assajos prohibits per resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU, en resposta a les maniobres militars nord-americanes-coreanes que considera un assaig d'invasió.



Els Estats Units, així com l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA), han compartit les seves evidències sobre que és "probable" que Corea del Nord dugui a terme un assaig amb míssils nuclears, el primer des del 2017, després d'haver observat una escalada de tensió en els darrers mesos.