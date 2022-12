EUROPAPRESS

Almenys una persona ha mort i vuit més han resultat ferides en un atac ucraïnès contra la regió russa de Belgorod, a la frontera amb Ucraïna , segons ha anunciat el governador del territori, Viacheslav Gladkov, al seu compte de Telegram.



"Vuit persones van resultar ferides, set són ara a l'hospital i una està en cures intensives", ha fet saber al missatge, recollit per l'agència TASS.



La víctima ha estat identificada com un contractista en la construcció d'un taller per a una granja avícola local, segons el governador. Un altre dels projectils va impactar en un domicili on jugaven dos nens, que van escapar il·lesos, ha afegit.



Les regions de Belgorod i la seva veïna al nord, Kursk, han denunciat diverses vegades atacs per part de l'Exèrcit ucraïnès , en el marc de la invasió iniciada per ordre del president rus, Vladímir Putin, a finals de febrer.



Ambdues localitats es troben a nivell "groc" (alt) d'amenaça terrorista regional des del començament de la guerra.