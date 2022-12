Vaixell de les Forces Armades de Tailàndia. Signatura: FORCES ARMADES DE TAILÀNDIA

Almenys una persona ha mort i prop de 74 han resultat ferides aquest dilluns a causa del naufragi d'un vaixell de l'Armada de Tailàndia al mig d'una tempesta davant de les costes de Prachuap Jiri Jan, al golf de Tailàndia.



Segons les informacions recollides pel diari tailandès 'The Daily News', cinc dels 74 ferits es troben en estat greu, mentre que 32 persones més continuen desaparegudes , per la qual cosa no es descarta que el balanç de morts pugui augmentar en les pròximes hores .



Els treballs de recerca i rescat, en què participen vaixells de guerra i helicòpters, continuen a la zona, mentre que els ferits, entre els quals hi ha desenes que han patit fractures durant el succés, estan sent evacuats i traslladats a hospitals a la zona .



Les autoritats han assenyalat que el vaixell es va enfonsar per l'aigua de la tempesta, va patir una apagada i el motor va deixar de funcionar. Així, hauria escorat a estribord, començant a sotsobrar.