El productor de Hollywood, Harvey Weinstein , ha estat declarat culpable aquest dilluns per un tribunal de Los Angeles de violació, de còpula oral forçada així com d'un tercer càrrec de conducte sexual inapropiada.



Aquests tres càrrecs pels quals ha estat condemnat el productor estaven vinculats a una de les seves acusadores, una model i actriu que va testificar que el magnat del cinema la va agredir en una habitació d'hotel de Beverly Hills el febrer del 2013, segons ha informat CNN.



Tot i això, els membres del jurat han trobat Weinstein no culpable d'un càrrec d'agressió sexual per restricció contra una altra dona. "Harvey Weinstein va destruir per sempre una part de mi aquella nit el 2013. No recuperaré mai l'esquena. El judici penal va ser brutal. Els advocats de Weinstein em van fer passar un infern a l'estrada dels testimonis. Però sabia que havia de veure això fins i tot el final, i ho vaig fer", ha afirmat en un comunicat l'actriu que va patir abús per part del productor a Beverly Hills, identificada anònimament com a Jane Doe 1.

"Espero que Harvey Weinstein no vegi mai l'exterior d'una cel·la de presó durant la seva vida", ha afegit Jane Doe 1.



La decisió --a la qual li falta una condemna-- afegirà més anys de presó a Weinstein, que té 70 anys i que ja compleix una pena de 23 anys de presó a Nova York per altres violacions, segons 'Los Angeles Times '.



Més de 100 dones han acusat Weinstein per conducta sexual inapropiada des del 2017, moment en què es va desfermar el moviment #MeToo , quan infinitat d'actrius, models i dones del món del cinema van denunciar el productor.



El 2020, dos anys després que sortissin a la llum les acusacions contra ell, un jurat de Nova York va condemnar a 23 anys de presó l'entra poderós productor per un càrrec de violació en tercer grau comès sobre Jessica Mann, i un delicte sexual a primer grau sobre l'ajudant de producció Mimi Haley.

Tot i això, el jurat --format per cinc dones i set homes-- va absoldre el desprestigiat magnat cinematogràfic dels càrrecs més greus, violació en primer grau i, especialment, del de conducta sexual depredadora que podria haver-li comportat la cadena perpètua.