El primer ministre suec, Ulf Kristersson @ep

En el seu primer discurs nadalenc a la nació, el cap de govern suec, Ulf Kristersson , ha vaticinat un panorama ombrívol per al 2023 , alertant d'una "molt greu" crisi econòmica i d'importants problemes de seguretat ciutadana.



"La recuperació que anhelava el món sencer que amainés després la pandèmia, s'ha interromput. El creixement s'alentirà o serà negatiu, l'atur pujarà" , ha augurat aquest dimecres el primer ministre, que va assumir el càrrec a l'octubre amb el suport de la ultradreta sueca.



Kristersson ha continuat amb els seus pitjors auguris, insistint no només en la part econòmica --els propers anys poden ser els més durs des de la crisi dels 90-- , sinó també en les amenaces a la seguretat pública sueca, com la guerra d'Ucraïna , el problema de les bandes i la crisi energètica.



"Necessitem fer passos cap a una defensa molt més àmplia de tota la societat", ha dit Kristersson, que ha apel·lat al deure cívic dels ciutadans. "Encara que Suècia es considera a l'estranger com un país pacífic, en realitat cap altre Estat de la Unió Europea no té el nostre nivell de violència armada", ha assegurat.



En aquest sentit, ha denunciat que la majoria de les víctimes són joves d'origen immigrant que pertanyen a bandes criminals, repetint així un dels mantres que ha provocat un augment de popularitat a les enquestes dels ultradretans de Demòcrates Suecs.



Per això, ha recorregut als seus compatriotes per intentar canviar el rumb, ja sigui estalviant energia, o bé recordant als pares la responsabilitat que tenen cap als seus fills, o als estudiants pel que fa a la situació a les escoles, sense oblidar el compromís que tot suec té envers el país.



El nou primer ministre suec ha responsabilitzat d'aquesta deriva als vuit anys de "paràlisi política" dels anteriors governs socialdemòcrates i ha promès "un canvi de paradigma" per deixar enrere aquests temps de poder "dèbil".



Així, ha assegurat que Suècia compta ara amb un "govern decisiu" amb la suma dels quatre partits --moderats, democristians, liberals i demòcrates--, que "van deixar de banda les diferències d'opinió" pel bé del país, recull el diari financer suec 'Dagens Industri'.



El problema de seguretat ciutadana a què es refereix Kristersson s'ha aguditzat aquest any, amb més de 378 incidents amb armes de foc en què han mort 60 persones i un altre centenar ha resultat ferit, xifres molt altes si es compara amb els veïns, on no hi va haver ni mitja desena de morts per aquests motius.