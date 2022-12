Pista d'esquí que es construirà a l'Aràbia Saudita / Foto: Twitter

El múscul econòmic dels països amb petroli és pràcticament infinit. Només així s'entén que l'Aràbia Saudita estigui pensant a construir una megapista d'esquí a 'The Line', la futurista ciutat que serà una línia de 170 km de llargada i que albergarà més de 9 milions d'habitants.

L'impulsor d'aquesta idea ha estat el príncep hereu, Bin Salman. El complex d'esquí, que s'anomenaria Trojena , tindrà 26.500 quilòmetres quadrats, en què s'inclouran pistes, aeroport, centre industrial, vivendes residencials i hotels.

El país de per si no té el clima propici per generar neu de forma natural , tot i que prop de la muntanya Gebel al Lawz sol nevar de forma mínima durant l'hivern. És per això que les pistes es col·locaran en aquesta zona, i el país s'haurà de deixar una fortuna per generar neu artificial.

El que necessitaran és crear una canonada enorme que transportarà aigua dessalada des del Mar Roig , que servirà per omplir un llac artificial de 160 quilòmetres localitzat al costat de les pistes d'esquí per poder crear neu artificial.

El país ha fixat la data del 2026 com a límit per tenir llistes les instal·lacions, però no són unes perspectives realistes, ja que els experts assenyalen que el projecte està força endarrerit.

A tot això, cal afegir que l'Aràbia Saudita acollirà els Jocs Asiàtics d'Hivern del 2029, per la qual cosa necessiten tenir l'equipament llest per a aquesta data.