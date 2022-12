Vladimir Putin @ep

El president rus, Vladímir Putin , ha revelat que el seu míssil nuclear “imparable”, anomenat “Satanás II”, aviat estarà llest per al combat, a mesura que el país es prepara per expandir el seu exèrcit i renovar les seves forces nuclears.

En un discurs davant la Junta Militar de Defensa a Moscou dimecres, Putin va prometre donar a les seves forces armades tot el que demanessin per recolzar la invasió d'Ucraïna, i va emfatitzar que "no hi havia restriccions financera" per a l'Exèrcit rus.

Va dir que el nou míssil balístic intercontinental Satan es desplegarà per al combat en un futur proper. A més, ha afegit que Rússia desplegarà més armes hipersòniques, i ha assenyalat que l'Armada encarregarà el mes que ve el primer vaixell de guerra equipat amb míssils hipersònics Zircon d'última generació.

El líder del Kremlin va prometre que les indústries militars incrementaran la producció d'armes, i va dir que ho poden fer sense esgotar els recursos del país i perjudicar l'economia.

Satan II està destinat a reemplaçar els vells míssils balístics de l'era soviètica i ser la peça central de l'arsenal nuclear de Rússia.

Després d'un exitós llançament de prova de Satan II a principis d'aquest any, Putin va dir en un discurs televisat que el míssil, conegut oficialment a Rússia com a RS-28 Sarmat, no tenia competència i faria que els enemics de Rússia “ho pensessin dos vegades" abans d'emetre amenaces.

El líder de Rússia també va advertir en aquell moment que el míssil “és capaç de superar tots els mitjans moderns de defensa antimíssils”.