Policia al lloc del tiroteig @ep

Almenys tres persones han mort i tres més han resultat ferides, una d'elles en estat crític, pels trets efectuats aquest divendres per un home armat al districte 10 de París, segons ha confirmat la Fiscalia de la capital francesa en un comunicat recollit per la cadena BFMTV.



El sospitós dels trets, identificat com un home d'uns 69 anys, ha estat detingut, segons els fiscals, i també està hospitalitzat "de relativa gravetat" per una ferida a la cara, ha confirmat per altra banda la responsable del Govern del districte, Alexandra Cordebard.



Testimonis de l'incident asseguren que l'individu va ser reduït en un primer moment pels mateixos transeünts després d'obrir foc abans de l'aparició de les forces de seguretat.



La Fiscalia ha anunciat l'obertura d'una investigació pels càrrecs d'"assassinat, homicidi dolós i violència amb agreujant" mentre l'oficina antiterrorista continua avaluant si entra com a part a la investigació.

Les fonts de BFMTV han precisat que el sospitós va ser detingut fa un any, després d'atacar "amb un sabre" un centre de migrants al districte 12 de la capital i va ser objecte de la pertinent investigació per l'exercici de "violència armada de caràcter" racista". L'home estava en llibertat després d'haver presentat un recurs d'apel·lació.



L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha agraït a la policia la seva "decisiva intervenció en el terrible atac del districte 10" mentre que el tinent d'alcalde, Emmanuel Grégoire, ha anunciat el desplaçament al lloc d'un equip d'atenció psicològica, segons han anunciat als seus respectius comptes de Twitter.



Fonts pròximes a la investigació han explicat a 'Le Figaro' que l'individu hauria estat detingut després d'obrir foc al centre cultural kurd Ahmet Kaya, al carrer d'Enghien; una associació dedicada al mort cantant homònim, que es va veure obligat a abandonar Turquia el 1999 a causa d'una campanya de difamació.



Cordebard ha explicat que tant el centre comunitari, com el restaurant que hi ha a dins, així com una perruqueria annexa s'han vist afectats pel tiroteig.



El ministre francès de l'Interior, Gérald Darmanin, té previst desplaçar-se al lloc dels fets després d'aquest "dramàtic tiroteig", ha lamentat al compte d'aquesta mateixa xarxa social.