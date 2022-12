Carles III dóna el seu primer històric discurs nadalenc com a Rei, marcat pel record a la seva mare|@EP

El rei Carles III ha donat avui el seu primer discurs de Nadal com a monarca, una tradició que es remunta a temps del seu besavi, el rei Jordi V, i que en els darrers setanta anys havia dut a terme la seva mare, la reina Isabel II .

A diferència de la seva predecessora, que solia dirigir-se a la nació des del palau de Buckingham, el nou monarca ha enregistrat el seu discurs a la capella de Sant Jordi del castell de Windsor, escenari de moments tan importants de la seva família com el casament dels ducs de Sussex el 2018 o, més recentment, el funeral de la reina Isabel II, que a més es troba enterrada allà. L'elecció d'aquest lloc s'ha degut precisament a un desig del nou rei de recordar la seva mare, a qui ha estat dedicat la major part del seu discurs històric.

"Em trobo a l'exquisida capella de Sant Jordi al castell de Windsor , molt a prop del lloc on la meva estimada mare, l'anterior reina, jeu al costat del meu estimat pare", ha dit Carles III.

“El Nadal és un moment especialment significatiu per a tots aquells nosaltres que hem perdut éssers estimats. Sentim la seva absència i els recordem a cada tradició estimada”, ha continuat mentre a la pantalla es veien diferents imatges d'Isabel II. "La creença de la meva mare en aquesta llum va ser una part essencial de la seva fe en Déu, però també de la seva fe en la gent, cosa que comparteix amb tot el meu cor", ha afegit en referència a una tradicional cançó nadalenca.

Tot seguit, el monarca ha aprofitat per agrair una vegada més les mostres d'afecte rebudes per part del públic després de la mort d'Isabel II. “Recordo les profundament carinyoses cartes i missatges que molts de vosaltres ens vau enviar a la meva dona ia mi i no puc agrair-vos prou per l'amor i simpatia que heu demostrat a tota la nostra família”.

Tot i que en línies generals el rei ha mantingut el to emprat per la seva mare en el passat, ha deixat la seva empremta personal en el seu discurs, referint-se per exemple a les religions de les diferents comunitats al Regne Unit. "Les nostres esglésies, sinagogues, mesquites i temples s'han unit de nou en la provisió d'aliments al famolenc, ia donar amor i suport al llarg de l'any", ha dit Carles III, la coronació del qual es preveu que inclogui referències a totes aquestes religions.

"Encara que per descomptat el Nadal és una celebració cristiana, el poder de la llum sobre la foscor és una cosa que comparteixen i uneix les diferents creences", ha continuat.

“Qualsevol que sigui la vostra fe, o fins i tot si no en teniu cap, és en aquesta llum que dóna vida, i amb la veritable humilitat que es troba al nostre servei als altres, en el que crec que podem trobar esperança. Per tant, celebrem junts i apreciem-ho sempre”.

A més d'Isabel II, el vídeo del discurs de Carles II també ha mostrat imatges dels prínceps de Gal·les (als quals ha esmentat recordant la seva recent visita a Gal·les) i d'altres membres de la família reial com els comtes Eduardo i Sofia de Wessex o de la princesa Anna, però no del príncep Harry i Meghan Markle, a qui tampoc no ha fet cap referència.