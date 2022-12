Neu

Les condicions de congelació d'una tempesta hivernal mortal als Estats Units continuaran durant la setmana mentre l'oest de Nova York lluita amb acumulacions de neu massives que han embolicat els vehicles d'emergència, i els viatgers de tot el país veuen vols cancel·lats i carreteres perilloses.

La tempesta ha matat almenys 48 persones i s'espera que cobri més vides després d'atrapar alguns residents dins de les cases i deixar sense electricitat desenes de milers de llars i negocis.

L'estat occidental de Nova York , prop de la ciutat de Buffalo , va ser el més afectat, amb 43 polzades de neu caient durant una tortura de visibilitat zero de 48 hores que també va registrar vents huracanats. Enormes ventisqueros gairebé cobrien les actuacions i hi havia milers de cases a la foscor.

Se sap que almenys 27 persones van morir a l'oest de Nova York , amb edats compreses entre els 26 i els 93 anys, inclòs un home de 27 anys que va ser atacat per monòxid de carboni després que la neu bloquegés el seu forn. Moltes de les morts van passar després que els residents prenguessin les carreteres malgrat la prohibició de conduir local.

Les morts van ser "persones trobades fora i en automòbils", es llegeix en un comunicat de la policia de Buffalo . La policia va dir que hi va haver dos casos "aïllats" de saqueig durant la tempesta.

Els equips de rescat fins i tot es van veure en la necessitat de ser rescatats, amb tots els camions de bombers de Buffalo en un punt encallats. Es van excavar onze ambulàncies que van haver de ser abandonades.

"L'equip de rescat estava rescatant els rescatistes... va ser tan horrible", va dir diumenge l'executiu del comtat d' Erie, Mark Poloncarz. “Quan els rescatistes han de ser rescatats, no estic segur de què més podríem haver fet”.

Dues persones també van morir a casa seva a Cheektowaga , un suburbi de Buffalo, quan els equips d'emergència no van poder arribar a temps per tractar les seves afeccions mèdiques. Altres persones van quedar atrapades als seus automòbils durant més de dos dies, ja que l'aire fred de l'Àrtic que es movia cap a l'est sobre els Grans Llacs provocava enormes quantitats de precipitació.

“Aquesta és una guerra amb la Mare Natura”, va dir la governadora de Nova York, Kathy Hochul , durant una conferència de premsa . “Això passarà a la història com la tempesta més devastadora a la llarga història de Buffalo d'haver lluitat moltes batalles, moltes, moltes tempestes importants”.

Jeremy Manahan, resident de Buffalo, va dir que havia estat gairebé 29 hores sense electricitat. “Hi ha un refugi càlid, però seria massa lluny per a mi. No puc conduir, òbviament, perquè estic encallat”, va dir. "I no pots estar fora per més de 10 minuts sense congelar-te".

Zila Santiago va dir al New York Times que havia estat atrapat en un banc de neu al seu automòbil amb els seus quatre fills petits durant 11 hores. Va trucar als serveis d'emergència, la guàrdia nacional i amics a la recerca d'ajuda, però va dir que no n'hi va arribar cap. Va distreure els seus fills, va dir, veient Frozen de Disney.

Santiago, un pare solter, va dir que se n'havia anat a les carreteres perquè no podia permetre's el luxe de deixar els nens amb la mainadera. “Bàsicament estava desesperat”, va dir al mig. “Això no és una cosa pel que hagi passat o experimentat a la meva vida”.

El clima extrem es va estendre des dels Grans Llacs a la frontera amb Canadà fins al Riu Gran a la frontera amb Mèxic. Al voltant del 60% de la població dels EUA va enfrontar algun tipus d'avís o advertiment de clima hivernal, i les temperatures van caure dràsticament per sota del normal des de l'est de les Muntanyes Rocalloses fins als Apalatxes.