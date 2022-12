Foto: Twitter

Pavel Antov, diputat a la Duma Estatal pel partit polític Rússia Unida, va morir fa uns dies a l'Índia en estranyes circumstàncies. Segons Daily Mail (que cita l'agència TASS), Antov se'n va anar a l'Índia de vacances amb 4 persones per celebrar el seu aniversari i, per circumstàncies s'investiguen, el multimilionari gràcies als seus negocis al món de les salsitxes, va saltar per la finestra de l'habitació de l'hotel on s'allotjava, a la localitat de Rayagada.

A banda de la seva activitat política, Antov havia estat molt crític amb la guerra d'Ucraïna, una cosa força estranya a l'entorn de Vladimir Putin.

La seva fortuna (era un dels grans empresaris del país) la va obtenir al món dels productes carnis, concretament de salsitxes.