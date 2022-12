Recreació del mamut lanudo al Royal BC Museum, a Victòria (Canadà)

Els científics han causat alarma al desenterrar els cossos de mamífers morts fa mil·lennis en un esforç per "tornar a despertar" els virus de l'Edat de Pedra. Es creu que els patògens s'han conservat durant mil·lennis a les restes congelades de mamuts llanuts i altres espècies extintes al nord-est de Sibèria.

El projecte està sent dut a terme pel Centre Estatal de Recerca de Virologia i Biotecnologia de Rússia, conegut com a Vector. El seu objectiu és extreure el material cel·lular que conté les malalties per fer experiments de laboratori.

Una de les sucursals del centre de recerca és una antiga instal·lació d'armes biològiques que, l'abril del 1979, va alliberar accidentalment espores d'àntrax. El brot va matar almenys 66 persones, però les autoritats soviètiques van negar que l'incident hagués passat.

Mentrestant, el 2004, una investigadora va contreure ebola accidentalment en punxar-se amb una agulla que contenia el virus.

Vector acull actualment 59 laboratoris biològics de màxima seguretat a tot el món.

Experts internacionals, incloent-hi Jean-Michel Claverie, estan preocupats per l'impacte d'aquests nous experiments.

El professor de microbiologia de la Universitat d'Aix-Marseille a França va dirigir un equip involucrat a reviure un virus zombi siberià que havia estat congelat sota el llit d'un llac durant 50.000 anys. Tot i això, el professor ha dit que el seu treball se centra només en patògens que podrien infectar amebes unicel·lulars i no en animals o humans.

Va descriure la investigació de Vector com a "terrible", informa el Daily Mail. "Estic totalment en contra. [És] molt, molt arriscat. Els nostres sistemes immunològics mai s'han trobat amb aquest tipus de virus", sentencia.