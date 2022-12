Foto: Renfe

El Consell d'Administració de Renfe Alquiler ha aprovat l'operació d'arrendament de 21 trens Alstom Coradia a Leo Express. D'aquesta manera, aquesta societat 100% del Grup Renfe inicia la primera operació internacional amb l'objectiu de posicionar-se en aquest mercat de lloguer de trens.

Les 21 unitats que s'arrendaran permetran que Leo Express, l'empresa participada per Renfe al centre d'Europa, pugui operar el servei Bratislava – Komárno durant els propers 10 anys. L'inici de l'explotació està previst per al desembre del 2023 i per a la prestació és necessari comptar amb aquests 21 trens autopropulsats.

La flota que s'adapta millor a aquest projecte internacional són els trens Coradia LINT 41, propietat d'Alpha Trains Europe, una gamma d'unitats regionals i interurbanes fabricades per Alstom.

Al contracte d'arrendament s'estipula que els trens han d'estar lliurats totalment a l'agost de 2023 amb data de finalització prevista d'aquest acord al desembre de 2032.



INTERNACIONALITZACIÓ



Aquesta operació s'emmarca en el Pla Estratègic de Renfe, que preveu el desenvolupament de l'activitat internacional de Renfe. Per això, a més de projectes d'alta velocitat, la companyia està estudiant projectes Open Access o d'Obligació de Servei Públic a altres mercats, tant a Europa com a la resta del món. A aquestes iniciatives s'hi afegeix la del lloguer de material rodant, desenvolupada per Renfe Alquiler. Renfe Alquiler té un paper important per jugar com a part d'aquesta estratègia d'internacionalització del grup. Amb aquest acord, Renfe Alquiler genera noves oportunitats de negoci, en aquest cas a nivell internacional i en una línia d'obligació de servei públic.