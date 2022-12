Botiga de cànnabis legal a la vuitena avinguda @ep

La ciutat de Nova York ha obert aquest dijous el primer establiment de venda legal de marihuana per a fins recreatius al barri d'East Village al districte de Manhattan.



La botiga ha quedat inaugurada a les 16.20 hores (hora local) i tindrà permesa la venda de cànnabis als adults més grans de 21 anys.



La governadora de Nova York, Kathleen Hochul, ha celebrat l'obertura: "Aquesta és una fita històrica per a la incipient indústria del cànnabis de Nova York, i espero consolidar el nostre estat com un model nacional per a la construcció d'una indústria que sigui equitativa i inclusiva “ , ha compartit en un missatge a través de Twitter.



L'establiment està gestionat per Housing Works, una organització sense ànim de lucre que presta serveis als malalts de VIH i SIDA, les persones sense llar i els exreclusos. La botiga està oberta cada dia de la setmana i els beneficis aniran destinats a Housing Works, que gestiona una "xarxa de botigues benèfiques", segons ha recollit la CNN.