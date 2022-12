Erdogan @ep

El president de Turquia , Recep Tayyip Erdogan, ha anunciat la fi del requisit de l'edat de jubilació durant que permet que més de 2 milions de persones puguin optar de manera immediata a aquest dret, segons ha comunicat en una roda de premsa dimecres.



"Amb la regulació que compartirem avui amb vostès, aproximadament 2.250.000 més tindran dret a jubilar-se. No s'aplicarà cap límit d'edat per fer ús del dret a la jubilació" , ha informat en un comunicat el president al Complex Presidencial.



Sembla que aquesta petició era una de les mesures més reclamades per l'oposició i els grups laborals que demanaven que, en comptes de permetre la jubilació per l'edat mínima, el requisit fos el nombre obligatori de dies treballats per poder retirar-se.



Aquesta reforma se suma a l'augment del salari mínim aprovat la setmana passada ia sis mesos de les eleccions generals turques, tal com ha recollit el canal turc TRT HAVER.



Durant la compareixença, el president va recordar que per poder accedir a la jubilació a Turquia s'han de complir tres condicions --el nombre de dies de pagament de la prima, el període d'assegurança i l'edat-- però la reforma aprovada canvia aquest paradigma. A dia d'avui, 13,9 milions de persones són pensionistes a Turquia.



"La regulació que hem fet cobreix els que ja han complert les dues primeres de les condicions però estan esperant la jubilació només per l'edat", va aclarir el president.