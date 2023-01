AMMAR SAFARJALANI / XINHUA NOTÍCIES / CONTACTOFOTO

Almenys dos soldats van morir i dos més van resultar ferits aquest dilluns per diversos atacs israelians contra l' Aeroport de Damasc, que va quedar fora de servei durant la matinada.

"Aproximadament a les 02.00 hores (00.00 hora peninsular espanyola) d'aquest matí, l'enemic israelià ha dut a terme una agressió aèria amb ràfegues de míssils des de la direcció nord-est de Kinneret, apuntant a l'aeroport de Damasc i els seus voltants" , ha indicat una font militar a l'agència de notícies SANA.

Alhora, la mateixa font ha afegit que l'atac ha provocat "la mort de dos soldats, dos ferits més, algunes pèrdues materials i la interrupció del servei a l'aeroport (...)".

Tot i això, l'Observatori Sirià de Drets Humans ha assenyalat que aquest incident ha deixat quatre víctimes mortals, després que denunciés "violentes explosions" després de la mitjanit de diumenge, en què ha estat el primer atac israelià en territori sirià aquest any .

L'organisme, amb seu a Londres i informant al país àrab, va afegir que els atacs tenien com a objectiu localitzacions del partit-milícia libanès Hezbollah, així com la Guàrdia Revolucionària de l'Iran.

Per part seva, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) no es van pronunciar de moment. Tot i això, generalment les FDI no comenten atacs específics a Síria, segons ha precisat el diari 'The Times of Israel'.

L'Observatori Sirià de Drets Humans ha comptabilitzat 32 atacs israelians contra Síria, "ja fos amb míssils o atacs aeris" , fet que va danyar prop d'un centenar d'objectius --edificis, dipòsits d'armes, casernes generals-- i la mort de prop de 90 soldats, mentre que 121 van resultar ferits.

SERVEI AEROPORTUARI RECUPERAT



Hores després, el Ministeri de Transport de Síria ha informat, a través d'un comunicat publicat al seu perfil a Facebook, que l'Aeroport "torna al servei i els vols es reprenen a partir de les nou en punt del matí".

La cartera ministerial ha assegurat que "s'han eliminat els danys causats per l'agressió israeliana durant l'alba". "El van reparar i es va posar en servei l'aeroport mentre continuen les operacions de reparació a altres llocs afectats", continua la missiva.