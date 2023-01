Lula amb la seva dona Janja @ep

La nova ministra de Turisme de Brasil , Daniela Carneiro, va fer campanya el 2018 amb Juracy Alves Prudencio, un paramilitar condemnat a 22 anys per homicidi, que llavors comptava amb un permís penitenciari per treballar al govern del municipi de Belford Roxo, l'alcalde del qual , Walter dos Santos Carneiro, és el seu espòs.



Carneiro, que va prendre possessió del càrrec al capdavant de Turisme aquest dilluns, pertany al partit d'Unió Brasil, una de les tres formacions de tall conservador amb què el president, Luiz Inácio Lula da Silva, ha hagut d'acontentar en resposta als suports rebuts abans i després de les eleccions.



Tal com ha mostrat el diari 'O Globo', la responsable de Turisme apareix en diverses fotografies fent campanya i en altres actes amb Prudenci, un antic sergent de la Policia Militar que alhora havia liderat un grup paramilitar responsable d'una sèrie d'homicidis a la regió carioca de Baixada Fluminense.



Prudenci es troba pres des del 2009 per l'assassinat el maig del 2007 d'un jove de 16 anys en un bar i després d'una operació de les autoritats brasileres que va ficar entre reixes nou agents més de la Policia Militar que integraven també la milícia que ell dirigia , coneguda com 'Bonde do Jura'.



El 2020 una investigació periodística del diari 'Extra' va revelar que Prudencio va aconseguir un lloc al departament de seguretat de l'Alcaldia de Belford Roxo, governada pel marit de Carneiro de 2017, cosa que li permetia sortir de presó.



Tot i això, i malgrat no acudir al seu lloc de treball, se li van ser atribuïdes les hores treballades. El govern local va al·legar que mai no va prendre possessió, que no va rebre cap salari i que complia voluntàriament un expedient administratiu. Després de la polèmica, no va tornar a aconseguir més permisos penitenciaris.



En 2008, un any abans de ser detingut i condemnat, va ser candidat a regidor a de Nova Iguaçu pel Partit Republicà Progressista. Si bé no ho va aconseguir, les investigacions en contra seu van assenyalar que es va servir de la milícia que liderava per atemorir la població local i fer campanya.