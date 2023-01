Arxiu - El ministre d'Exteriors de Guinea Equatorial, Simeón Oyono Esono Angüé - LI MUZI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Arxiu

El vicepresident equatoguineà, Teodoro Nguema Obiang , conegut com 'Teodorín', ha acusat aquest dimarts Espanya d'"ingerències", així com de "humiliar" i "desprestigiar" Guinea Equatorial després que l'Audiència Nacional hagi obert una investigació contra Carmel Ovono Obiang, fill del president de Guinea Equatorial, Teodoro Obiang, i dos dirigents del seu Govern.

"Recomano a tots els membres del Govern de Guinea Equatorial que evitin viatjar al Regne d'Espanya per no ser humiliats, perquè aquest país europeu no vol la prosperitat dels equatoguineans. Només vol humiliar el nostre país, cometre ingerències i irrespectar la nostra sobirania", ha precisat al seu perfil oficial de Twitter.

En un altre missatge, 'Teodorín ' ha carregat durament contra Espanya i ha titllat el cas com "una història còmica de Cantinflas" , en referència al comediant. "Em reitero que la justícia occidental està polititzada fins a les tranques", ha dit.

Alhora, ha assenyalat que Espanya busca "desprestigiar" Guinea Equatorial" i "tergiversar la història". "Aquests terroristes van ser detinguts per les autoritats sudanesos i extradits a Guinea Equatorial", ha subratllat en un altre missatge a la citada xarxa social.

El titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 5 va admetre a tràmit el 31 d'octubre passat una querella presentada pel mateix Moviment per a l'Alliberament de Guinea Equatorial Tercera República (MLGE3R) contra Carmelo Ovono, secretari d'Estat de Seguretat Exterior a Guinea Equatorial, i contra Nicolás Obama Nchama, ministre de Seguretat Nacional de Guinea Equatorial.

Al mes més tard, l'instructor va dictar una nova interlocutòria per la qual accedia a ampliar la querella inicial i acordava tenir per investigat una tercera persona: el director general de la Seguretat Presidencial, Issac Nguema. Aquest mateix mes de novembre, el magistrat va demanar a la Comissaria General d'Informació que informés sobre si tots ells ostentaven en aquell moment estatus diplomàtic a Espanya.

La querella se centra en el presumpte segrest i les posteriors tortures que haurien patit quatre membres del MLGE3R : els residents a Espanya Martín Obiang i Benvingut Ndong i els nacionals espanyols Feliciano Efa i Julio Obama Mefuman. Els fets haurien esdevingut en un viatge de Madrid a Yuba, al Sudan del Sud, on haurien estat capturats el 15 de novembre de 2019.

Segons recull la querella, tots ells van ser "traslladats clandestinament en un avió oficial del règim de Guinea Equatorial, i tancats en un centre de detenció situat a Oveng Asem, a la demarcació de Mongomo, on continuen fins a aquests dies". "Han estat torturats i obligats a demanar perdó al líder del règim equatoguineà sota pressions davant de la TV pública de Guinea Equatorial" , apunta l'escrit.

El mateix sosté que tant Ovono Obiang com Obama Nchama haurien estat presents tant a l'avió oficial que va executar el segrest com dirigint "algunes de les sessions de tortures als soterranis del centre penitenciari". A més, explica que tots dos querellats "residirien a Espanya, comptarien amb domicili estable, ia més, es podrien trobar" a territori nacional.

El segrest s?hauria produït, segons apunta la querella, arran d?una invitació d?un amic als quatre opositors per viatjar des del Sudan del Sud a Etiòpia. Aquesta invitació hauria resultat ser un parany per emprendre la seva captura i el posterior trasllat a Guinea Equatorial.

Els investigadors consideren que els testimonis gravats per les víctimes i les declaracions dels testimonis protegits que obren a la causa "són contundents proves que determinen l'existència dels delictes investigats, segrest i tortures principalment, sent dos dels seus víctimes ciutadans espanyols i una altra dos equatoguineans residents i asilats a Espanya".