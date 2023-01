Foto: Zuma PressLa Cambra de Representants dels Estats Units va aixecar la sessió de dimarts 3 de gener de 2023 sense triar un president, després de fer tres votacions en què els republicans, amb majoria, no s'han unit en el suport al candidat Kevin McCarthy. El líder republicà, que va rebre els vots de la majoria de republicans, no ha aconseguit assegurar els suports necessaris per ser nomenat president de la cambra baixa, sent la primera vegada des del 1923 que s'han de celebrar múltiples votacions. En les dues primeres rondes, 19 membres del Partit Republicà haurien votat en contra de McCarthy, mentre que a la tercera ronda l'oposició hauria augmentat a 20 membres. Després de la segona votació, el candidat republicà a la presidència de la Cambra va insistir que el partit està "unificat".