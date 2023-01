Foto: Ana Palacios - Profuturo

La Fundació "la Caixa" ha impulsat la 2a edició de la Convocatòria de Cooperació Internacional amb l'objectiu de contribuir a la lluita contra la pobresa i les desigualtats en països d'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia a través d'iniciatives que millorin les condicions de vida de les poblacions més vulnerables.

D'aquesta manera, es destinaran 289.200 euros als 7 projectes seleccionats promoguts per organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) catalanes, que beneficiaran 49.145 persones d'El Salvador, Guatemala, Colòmbia, Nicaragua, Mali, Burkina Faso i el Nepal. En total, en aquesta segona edició, s’han escollit 23 projectes, la qual cosa s'ha traduït en una inversió que supera el milió d'euros vers dels més de 750.000 euros de l'any anterior.

Els projectes se centren en tres àmbits:

1) desenvolupament socioeconòmic: suport a iniciatives de desenvolupament local, foment de les capacitats productives per a la creació d'ocupació i l'emprenedoria i foment de l'economia social.

2) millora de la salut: serveis bàsics, atenció primària i accés als serveis de salut reproductiva i maternoinfantil, lluita contra la pneumònia, malària, la COVID-19, malalties transmeses per l'aigua i altres malalties transmissibles, aigua i sanejament i formació de personal sanitari.

3) promoció de l'educació i la formació: educació de qualitat per a primària i secundària, foment de les competències tècniques i professionals per a joves i persones amb diversitat funcional, beques a tots els nivells de formació, educació no formal i alfabetització.

ELS PROJECTES CATALANS

- Nutrición Sin Fronteras vol millorar la salut i seguretat alimentària amb perspectiva de gènere a El Salvador.

- Fundación Nuestros Pequeños Hermanos España treballarà per construir un centre familiar comunitari per al desenvolupament de famílies vulnerables a Guatemala.

- Associació Acció Internacional per la Pau impulsarà un cafè per la reincorporació socioeconòmica de dones excombatents i la pau a Medellín (Colòmbia).

- Fundació CODESPA Catalunya durà a terme un programa de suport a l’ocupació i l’emprenedoria de joves vulnerables a Nicaragua.

- Fundació Privada Ulls del món treballarà pel dret a la salut ocular de la població de la regió de Mopti (Mali).

- Fundación Privada Amigos de Rimkieta impulsarà un programa de reinserció educativa de nens/es en al t risc d’exclusió social a Burkina Faso.

- Amics del Nepal posarà en marxa una casa d'acollida de nadons, infants, joves i dones en risc d’exclusió social al Nepal.