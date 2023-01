Una infermera tracta pacients infectats amb COVID-19 a l'Hospital Popular núm. 2 de la ciutat de Fuyang (Xina), a 4 de gener de 2023. - Europa Press/Contacte/Sheldon Cooper

El 97,5% dels contagis per COVID-19 a la Xina estan produïts per variants d'òmicron que ja són conegudes i estan circulant a Europa, segons les dades presentades pel Centre Xinès de Control i Prevenció de Malalties a l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

En una reunió celebrada aquest dimarts, els científics del CDC de la Xina han informat el Grup Assessor Tècnic sobre l'Evolució del Virus (TAG-VE) de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre algunes de les dades epidemiològiques del gran brot que es està produint al país asiàtic.

L'anàlisi dels CDC de la Xina va mostrar un predomini dels llinatges d'òmicron BA.5.2 i BF.7 entre les infeccions adquirides localment. En concret, aquestes dues variants van representar el 97,5% de totes les infeccions locals segons la seqüenciació genòmica.

També es van detectar alguns altres sublinatges coneguts d'òmicron, encara que "en percentatges baixos". "Aquestes variants són conegudes i han estat circulant a altres països, i de moment el CDC de la Xina no ha notificat cap variant nova", ha aclarit sobre això l'OMS a través d'un comunicat.

Així mateix, durant la reunió, científics dels CDC de la Xina han presentat dades genòmics del que van descriure com a casos importats i adquirits localment d'infeccions per SARS-CoV-2. En el cas de les infeccions adquirides localment, les dades presentades es basaven en més de 2.000 genomes recollides i seqüenciades a partir de l'1 de desembre.

A data 3 de gener, s'han enviat 773 seqüències de la Xina a la base de dades, la majoria (564 seqüències) recollides després de l'1 de desembre. D'aquestes, només 95 estan etiquetades com a casos adquirits localment, 187 com a casos importats i 261 no tenen aquesta informació proporcionada.

Dels casos adquirits localment, el 95 per cent pertanyen als llinatges BA.5.2 o BF.7. Això coincideix amb els genomes de viatgers procedents de la Xina enviats a aquesta base de dades per altres països. "No s'ha observat cap nova variant o mutació d'importància coneguda a les dades de seqüències disponibles públicament", insisteix l'OMS.

En qualsevol cas, el Grup Assessor Tècnic sobre l'Evolució del Virus de l'OMS ha reiterat la "necessitat crítica i la importància de fer anàlisis addicionals, així com de compartir les dades de seqüències per comprendre l'evolució del SARS-CoV-2 i la aparició de mutacions o variants preocupants".

"Mantenir alts nivells de vigilància genòmica representativa a la Xina ia tot el món, anotar les seqüències genòmiques amb metadades clíniques i epidemiològiques pertinents i compartir ràpidament aquestes dades són els pilars d'una avaluació oportuna del risc mundial", han dit.

Al marge de la Xina, l'OMS ha instat tots els països que "continuïn atents, vigilin i notifiquin les seqüències, i facin anàlisis independents i comparatives dels diferents sublinatges d'òmicron, en particular sobre la gravetat de la malaltia que causen".

D'altra banda, l'organisme sanitari internacional també avalua el ràpid augment de la subvariant XBB.1.5 als Estats Units i altres països. Per això, s'està fent una avaluació actualitzada del risc d'aquesta variant.