La revista Time , amb l'inici d'any nou, ha publicat el seu tradicional rànquing on analitzen els riscos més grans que afronta el món en el curs que acaba de començar. Riscos per a les democràcies, Rússia o la Xina, són algunes de les principals preocupacions dels analistes que han participat en aquest rànquing. A continuació, podeu veure els principals problemes que assolaran el món el 2023.

1 - El problema de Rússia

Una Rússia acorralada passarà de ser un jugador global a convertir-se en l'estat rebel més perillós del món, cosa que representa un perill greu i generalitzat per a Europa, els EUA i més enllà. Empantanada a Ucraïna, amb poc perdre amb un major aïllament i represàlies occidentals, i enfrontant una intensa pressió interna per demostrar la seva força, Rússia recorrerà a una guerra asimètrica contra Occident per infligir mal a través de mil “talls de paper” en lloc de una agressió oberta que depèn del poder militar i econòmic que Rússia ja no té.

El president de Rússia, Vladimir Putin @ep

El soroll de sabres nuclears de Putin s'intensificarà. Els pirates informàtics afiliats al Kremlin intensificaran els atacs cibernètics cada cop més sofisticats contra les empreses, els governs i la infraestructura occidentals. Rússia intensificarà la seva ofensiva contra les eleccions occidentals recolzant i finançant sistemàticament la desinformació i l'extremisme. Els atacs a la infraestructura ucraïnesa continuaran.

2- El líder Xi



Xi Jinping ara té un control del sistema polític de la Xina sense rival des de Mao amb (molt) pocs límits en la seva capacitat per avançar a la seva agenda política estatista i nacionalista. Però sense veus dissidents que desafiïn els seus punts de vista, la seva capacitat per cometre grans errors a llarg termini tampoc no té rival. Aquest és un desafiament global massiu atès el paper descomunal de la Xina a l'economia mundial.

Xi Jinping, el president de la Xina @ep

3- Armes de disrupció massiva



Els avenços recents representen un canvi radical en el potencial de la intel·ligència artificial (IA) per manipular les persones i interrompre el funcionament social i el 2023 serà un punt d'inflexió per a aquesta tendència.

Aquestes eines ajudaran els autòcrates a soscavar la democràcia a l'estranger i sufocar la dissidència a casa, i permetran als demagogs i populistes dins de les democràcies utilitzar la IA com a arma per obtenir guanys polítics limitats a costa de la democràcia i la societat civil .

4 - El tsunami de la inflació

El xoc inflacionari global que va començar als EUA el 2021 i es va consolidar a tot el món el 2022, tindrà poderosos efectes econòmics i polítics el 2023. Serà el factor clau de la recessió global, se sumarà a la volatilitat del mercat i a l'estrès financer, i produirà efectes disruptius sobre la política a totes les regions del món.

5. El perill de l'Iran

Una dona passeja per Teheran @ep

Les protestes antigovernamentals a tot el país continuen. Alhora, Teheran ha intensificat el seu programa nuclear de manera dramàtica, gairebé acabant amb qualsevol possibilitat de reviure l'acord nuclear. I ara l'Iran està subministrant armes letals a l'exèrcit de Vladímir Putin. Aquest any comptarà amb nous enfrontaments entre Occident i la República Islàmica, ja que enfronta convulsions a casa i carrega contra l'exterior.

6 - Manca d'energia



Una combinació de geopolítica, economia i factors de producció crearà condicions molt més estrictes al mercat energètic, particularment a la segona meitat del 2023, elevant els costos per a les llars i les empreses, augmentant la càrrega fiscal dels governs importadors i ampliant la bretxa entre l'OPEP+ i els consumidors principals.

7 - Desenvolupament global detingut



En les darreres dues generacions, el PIB mundial es va triplicar, gairebé tots els països es van enriquir i més de mil milions de persones van escapar de la pobresa extrema per unir-se a les files de la primera classe mitjana mundial de la història. Aquest progrés ha estat revertit per xocs que es reforcen mútuament: la pandèmia de Covid-19, la guerra entre Rússia i Ucraïna i l'augment de la inflació mundial. El 2023, milers de milions de persones es tornaran més vulnerables a mesura que es perdin els èxits econòmics, polítics i de seguretat. La classe mitjana mundial es reduirà i seguirà una inestabilitat política més gran, dins i entre els països.

8 - Estats Units dividits



Les eleccions de meitat de període de 2022 van detenir el lliscament cap a una crisi constitucional a les properes eleccions presidencials dels EUA, ja que els votants van rebutjar pràcticament tots els candidats a governador estatal o fiscal general estatal que van negar o qüestionar la legitimitat de les eleccions presidencials del 2020. Però els EUA segueix sent una de les democràcies industrials avançades del món més políticament polaritzades i disfuncionals de cara al 2023. Les divergències polítiques extremes entre els estats vermells i blaus dificultaran que les empreses nord-americanes i estrangeres tractin EUA com un únic mercat coherent, malgrat fortaleses econòmiques evidents. I el risc de violència política continua sent alt.

9 - Auge de Tik Tok

TikTok @ep

Nascuda entre mitjans de la dècada de 1990 i principis de la de 2010, la Generació Z és la primera sense experiència de vida sense Internet. Els dispositius digitals i les xarxes socials els han connectat a través de les fronteres per crear la primera generació veritablement global. I això els converteix en un nou actor polític i geopolític, especialment als Estats Units i Europa. La Generació Z té tant la capacitat com la motivació per organitzar-se en línia per remodelar les polítiques corporatives i públiques, dificultant la vida de les empreses a tot arreu i interrompent la política només fent clic en un botó.

10 - Estrès hídric

Aquest any, l'estrès hídric esdevindrà un desafiament global i sistèmic... mentre que els governs encara ho tractaran com una crisi temporal. L'estrès hídric requereix una transició de la crisi de l'aigua a la gestió del risc hídric. Aquest canvi no es materialitzarà el 2023, cosa que deixarà els inversors, les asseguradores i les empreses privades descobrir com manejar aquest desafiament