La Cambra de Representants dels Estats Units ha votat dimecres a la nit per ajornar la sessió per a l'elecció del president de l'òrgan fins dijous al migdia, després que el líder republicà Kevin McCarthy no hagi obtingut la majoria necessària en sis votacions.



McCarthy, que ha fracassat a l'hora d'aconseguir 218 vots necessaris en sis rondes de votacions entre dimarts i dimecres, havia declarat que aquesta nit no volia una setena votació , al·legant que encara no s'ha arribat a un acord, malgrat que que hi ha avenços, ja que els legisladors s'han reunit a porta tancada.



Els republicans estan, per tant, intentant traçar noves estratègies a la Cambra de Representants en un intent de convèncer el grup de 20 legisladors conservadors que s'oposen a l'elecció de McCarthy.



Tot i les negociacions i el suport del seu principal aliat, l'expresident Donald Trump, el líder republicà ha obtingut 201 vots , mentre que el candidat demòcrata Hakeem Jeffries ha obtingut 212 vots. Els 20 republicans de la més conservadora del Partit Republicà han votat a favor del candidat Byron Donalds.



PROFUNDA DIVISIÓ AL PARTIT

La incapacitat dels republicans per elegir el nou president de la Cambra de Representants dels Estats Units --en què tenen una majoria exigua-- ha evidenciat les profundes divisions d'un partit que sembla enfrontar-se a la dicotomia de seguir l'estela deixada per Donald Trump o mirar cap al futur.



Les cartes del líder republicà Kevin McCarthy per aconseguir ser president de la Cambra vénen marcades ja de lluny ja que a la seva impopularitat respecte a altres congressistes que van aspirar al mateix càrrec, i se li sumen els mals resultats d'unes eleccions de meitat de mandat a les que el partit només va obtenir 222 escons.



Aquestes xifres li van donar molt poc marge d'error per aconseguir els 218 vots que es necessita per ser el nou cap visible de la Cambra i, conscient d'això, va estar des d'aleshores maniobrant per acontentar tant indecisos i detractors com partidaris ja que només podia permetre perdre quatre daquests suports.



Finalment van ser vint els companys de partit que van dir no a la tercera votació , la majoria d'aquests nuclis ultraconservadors afí a l'expresident Trump, que l'altra part del Partit Republicà responsabilitza dels mals resultats d'aquelles eleccions de meitat de mandat d'octubre.



Entre ells hi ha el congressista ultradretà d'Arizona Andy Biggs, que va sorgir com a alternativa fa un mes i responsable ara d'haver desviat aquesta gran quantitat de vots rebels que han frustrat les aspiracions de McCarthy, a qui acusen de no haver complert les expectatives dels votants.



El seu objectiu a curt termini és desfer-se de McCarthy , tal com han reconegut alguns companys republicans, com el congressista Bob Good, per a la llarga remodelar un partit que s'ha tornat "hostil" amb els sectors més conservadors.



Abans de les 'midterm', els republicans veien aquesta cita com una gran ocasió per aconseguir grans majories amb què poder governar de cara a les aspiracions de tornar a reprendre el control del Senat i de la Casa Blanca el 2024.



Tot i això, ha evidenciat les marcades diferències entre les diverses faccions d'un partit, que segurament acabi protagonitzant situacions similars quan hagi de negociar amb el Senat --en mans dels demòcrates-- i el president Joe Biden per mantenir actives les institucions als propers dos anys.



Tot i això, aquesta gran majoria republicana que s'ha vist sacsejada per la facció rebel del partit no sembla estar gaire disposada a negociar amb els demòcrates l'elecció d'un president de la Cambra de consens per a una lliçó a aquests díscols ultraconservadors, que temen els puguin superar si no s'hi enfronten ara.