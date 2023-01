President de Rússia, Vladimir Putin / @EP

El cap d'espionatge d'Ucraïna, Kyrylo Budanov, ha afirmat que Vladimir Putin morirà de càncer molt aviat. Aquesta afirmació va d'acord amb els rumors que arriben des de fa temps que el president rus està greument malalt.

En diversos correus electrònics d'espionatge de Bombshell, filtrats al medi britànic The Sun, confirmaven que Putin tindria Parkinson en etapa primerenca i càncer de pàncrees. Aquests mateixos correus afirmen també que el líder rus es va sotmetre a una cirurgia d'emergència l'any passat.

Segons Budanov, Putin "ha estat malalt durant molt de temps. Estic segur que té càncer. Crec que morirà molt ràpid. Espero que molt aviat", en declaracions a ABC News, ja que han obtingut les informacions de fonts properes al president de Rússia .

El cap d'espionatge ha dit: “Aquesta guerra ha d'acabar abans de morir... La guanyarem el 2023”. També va preveure que hi haurà un canvi de poder a Rússia després de la mort de Putin. "No hem de tenir por de la seva transformació, ja que beneficiarà tothom", afirmava Budanov. Pel que fa a aquest punt, ha afirmat que "la lluita per l'Olimp polític ha començat entre els grups que envolten Putin".