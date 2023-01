Escultures gregues exhibides al British Museum de Londres @ep

El British Museum , que alberga una de les col·leccions de patrimoni històric més importants del món, ha confirmat per primera vegada contactes amb les autoritats gregues per a la potencial devolució dels marbres espoliats del Partenó , objecte recurrent de disputa política des del segle XIX.



Les especulacions sobre un possible acord imminent sobre els Marbres d'Elgin s'han succeït els darrers dies. Segons l'agència Bloomberg, ja estaria gairebé tancat un acord d'intercanvi que Atenes recuperaria els marbres en el marc d'un intercanvi cultural que facilitaria el préstec a Londres d'altres peces.



Fonts del Ministeri de Cultura grec han negat al diari 'Kathimerini' que existeixi aquest acord, però el que sí que és ja oficial és que hi ha contactes i que aquests avancen de forma "constructiva", com ha revelat aquest dijous en un gest inèdit el British Museum.



"Hem dit públicament que estem buscant de manera activa una nova aliança sobre el Partenó amb els nostres amics de Grècia" , ha explicat la institució britànica, que dóna peu a un "nou any" de converses entre les dues parts, segons 'The Guardian' .



El Govern de Grècia sempre ha defensat que vol la devolució permanent del patrimoni a poder del British Museum, mentre que el museu s'inclina per algun tipus d'acord intermedi. De fet, l'Executiu del Regne Unit també va subratllar al desembre que no preveu reformar la llei que limita a casos molt excepcionals la restitució perpètua d'obres d'art.



Els Marbres d'Elgin són un dels principals atractius del British Museum, que també mostra altres peces de l'antiga Grècia i d'altres cultures històriques com l'egípcia.