Mor ofegat el llegendari surfista Marcio Freire, víctima de les onades gegants de Nazaré|@EP

El llegendari surfista brasiler Marcio Freire ha mort aquest dijous mentre practicava surf amb remolc a les onades gegants de Nazaré , a la costa central de Portugal. Es tracta de la primera víctima mortal de la famosa Praia do Norte , que ha posat de dol la comunitat internacional dels professionals de les onades.

Res no feia presagiar aquest dur desenllaç. Un dia assolellat, bona temperatura, vents lleugers offshore i onades de 3 a 4 metres que a Praia do Norte són més. Les condicions perfectes per al surf d' ones grans a Nazaré . El brasiler Marcio Freire va començar a rem, però va decidir passar-se al tow-in (taula més curta, subjeccions i ajuda d'un jet ski). La llegenda va acabar morint ofegat.

El relat de la seva mort ho explica el fotògraf australià "Joli", que estava fent fotos a la platja, "Marcio va patir un wipeout a la baixada d'una de les onades, que rondaria els 6 metres. Portava l'armilla d'impacte, però no l'inflable, no va tornar a la superfície. Quan ho va fer, els jet ski que el buscaven el van traslladar a la platja i en menys de quatre minuts ja era a la riba . Van estar durant una hora intentant reanimar-lo però no hi havia res a fer". Les autoritats portugueses relaten que Freire ja estava en parada cardiorespiratòria quan li van trobar les motos d'aigua.

Freire va ser un dels tres surfistes brasilers que es van fer coneguts com els "Mad Dogs" després de conquerir l' onada gegant "Jaws" a Hawaii. Van aparèixer al documental Mad Dogs del 2016. Els seus companys segueixen sorpresos amb el fatal desenllaç ja que el dia no era especialment perillós.