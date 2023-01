Hannah Houghton , de 36 anys, una mare de quatre fills amb fibrosi quística a qui van prometre una ràpida resposta mentre lluitava per respirar, va morir d'un atac de cor després d' esperar 11 hores una ambulància . Una tràgica notícia que ha transcendit aquest dijous. La dona presentava dificultats respiratòries el 18 de desembre passat i el seu promès, James Jackman, va trucar als serveis d'emergència cap a les 19.20 hores, però els sanitaris van arribar a casa seva a Kings Norton , a Birmingham (Anglaterra), a les 06 :145 hores del dia següent.

Houghton va ser traslladada d'urgència a l' Hospital Reina Isabel de Birmingham, a menys de cinc quilòmetres de casa seva, on va rebre tractament per pressió arterial perillosament baixa, recull Daily Mail. Els metges van portar la dona al' UCI , però llavors va patir una aturada cardíaca fatal i va morir la matinada del 22 de desembre . Jackman, el seu marit, de 38 anys, va assegurar que la seva parella es podria haver salvat si l'haguessin portat abans a l'hospital.

"Qui sap realment, però crec que si el tractament hagués començat 11 hores abans , podríem estar parlant una situació diferent . En canvi, tenim quatre nens sense mare . Podrien haver fet una excepció. Em van dir que rebria una resposta ràpida, però que podia haver retard. Em vaig asseure amb ella fins a les 06:15 hores del matí, quan van aparèixer. No podia creure la demora ", ha explicat James Jackman , que treballa com a constructor a la ciutat britànica.

"Vaig intentar fer que estigués el més còmoda possible durant tota la nit i vaig seguir vigilant-la. Ella va lluitar , era una gran lluitadora. Li vaig dir que l'estimava i després se'n va anar ", ha afegit l'home, en un moment veritablement complicat. Tant ell com els familiars de Hannah demanen explicacions per part del Govern i les autoritats sanitàries , als quals responsabilitzen de manca de professionals: “Es notava que tots els metges estaven exhausts.

Les disculpes del Servei d'Ambulancies de West Midlands

Des dels serveis de NHS asseguren que la crisi actual del servei de salut no té precedents . Tracy Bullock, directora executiva d'University Hospitals of North Midlands, ha indicat en aquest sentit: "Fa 38 anys que treballo i he estat en 32 Nadals. Sens dubte, aquest ha estat el més difícil que he presenciat".