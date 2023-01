Una estació d´esquí sense neu. Foto: Twitter (@PeterAGarcia)

La pujada de les temperatures (Catalunya ha viscut el Nadal més càlid des que es tenen dades) té derivades com la situació de les estacions d'esquí i els resorts. I és que a moltes estacions de Catalunya la situació és complexa (en pocs casos tenien obertes més del 50% dels seus quilòmetres dijous passat 5 de gener), cosa que també passa a les del Pirineu aragonès.

El mateix dia 5, la immensa majoria de les estacions de la serralada cantàbrica, el sistema ibèric (sud d'Aragó) i el sistema central estaven tancades (algunes funcionaven amb ús turístic), mentre que Sierra Nevada estava en funcionament però amb menys d'un terç dels quilòmetres totals operatius.

I és que l'absència de neu natural està posant seriosament risc el sector, que es veu obligat a reinventar-se (posant matalassos o altres atraccions) ia adquirir neu artificial per poder funcionar. Però aquest no és un fenomen que només passi a Espanya.

A Suïssa, per exemple, persones com Emily Batley denuncien que "cada any la línia de neu retrocedeix" i tem que "dins 20 anys no hi haurà neu". Al país helvètic també s'ha registrat un clima inusualment temperat el desembre del 2022, de manera que les pistes d'esquí, un reclam de primer ordre, han vist com la temporada no comença com era habitual.

De fet, segons les dades de l'oficina federal de meteorologia i climatologia del país, el 2022 va ser l'any més càlid des que es tenen registres (1864), amb una temperatura mitjana d'uns 7,4 graus.

Pel que fa a França també hi ha dades que són reveladores: el 31 de desembre del 2022 la seva temperatura mitjana va ser 8 graus més alta que la del 31 de desembre del 1990.

Tot això provoca que aquestes estacions i resorts han de buscar alternatives (com ara passejades amb bici o solucions imaginatives com les vistes anteriorment) per seguir ingressant. El gener més calorós dels que es recorden amenaça pistes a tot el vell continent.