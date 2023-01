La detenció a Mèxic del fill d''El Chapo', Ovidio Guzmán, se salda amb 29 morts|@RRSS

L'operatiu policial per aturar Ovidio Guzmán , fill de l'empresonat narcotraficant Joaquín 'El Chapo' Guzmán , es va saldar aquest dijous amb la mort de fins a 29 persones, entre elles deu militars, segons ha confirmat aquest divendres el Govern de Mèxic . Dentre els morts, 19 d'ells eren "transgressors de la llei", membres del crim organitzat que van intentar impedir mitjançant l'ús de les armes la recaptura del criminal, un dels homes més buscats pels Estats Units.

El president mexicà, Andrés Manuel López Obrador , ha negat que Washingto n estigui involucrat en la captura de Guzmán i que aquesta tingui alguna cosa a veure amb la visita del president nord-americà Joe Biden al país amb motiu de la Cimera de Líders d'Amèrica del Nord. "Actuem amb autonomia, amb independència, sí que hi ha cooperació i la seguirà havent-hi, però les decisions les prenem com a govern sobirà, independent, i aquestes decisions les prenem al gabinet de seguretat", ha assegurat aquest divendres el mandatari.

El fill d''El Chapo' va ser detingut dijous a la matinada a Culiacan, al nord-oest de l'estat de Sinaloa . L'operatiu policial va degenerar en una batalla campanya per tota la ciutat que va acabar sortint-se amb múltiples víctimes, encara que cap membre de la societat civil. 21 persones més van ser detingudes en el curs de la violenta operació, segons ha informat aquest divendres el secretari general de Defensa, Luis Cresencio Sandoval González , en una roda de premsa.

Extradició als EUA



El Govern mexicà ha reconegut que hi ha una sol·licitud d'extradició als EUA, que el desembre del 2021 va oferir una recompensa de fins a 5 milions de dòlars per informació per capturar-la. Washington l'acusa de delictes relacionats amb la conspiració per exportar i vendre drogues al territori nord-americà. Tot i això, un jutge federal ha congelat aquest divendres el lliurament del narco en concedir-li una empara, que també li permetrà per ara seguir en contacte amb els seus familiars i advocats.