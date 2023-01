Un nen de sis anys dispara la seva professora a Virginia|@AP

La Policia de Virgínia ha posat sota custòdia un nen de sis anys després que disparés una arma de foc contra una professora en una escola primària, deixant la docent ferida en estat crític .

El menor hauria disparat amb una pistola a una professora, d'uns 30 anys, quan tots dos es trobaven en una aula del col·legi Richneck del districte de Newport News, uns fets que han estat qualificats com a intencionats per part del cap de la Policia de Virgínia, Steve Drew, en declaracions recollides per la cadena CNN.

El nen de sis anys, sota custòdia policial

"L'individu és un estudiant de 6 anys. Ara mateix està sota custòdia policial (...) Hem estat en contacte amb el nostre advocat de la Commonwealth i algunes altres entitats per ajudar-nos a aconseguir millor els serveis a aquest jove", ha detallat Drew en una roda de premsa.