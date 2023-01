Un dels tigres dura un espectacle al circ 'Amedeo Orfei' a de Lecce va atacar Ivan Orfei, un domador de 31 anys.

L'home estava duent a terme el seu número al centre de la carpa, amb dos tigres , un que tenia davant, assegut en un gran cèrcol de metall, i un altre darrere. Va ser aquest segon el que de sobte va mossegar al domador , ferint-ho de gravetat.

L'home va haver de ser traslladat en ambulància fins a l'hospital, en estat greu per la mossegada de l'animal. El domador ha patit ferides profundes al coll ia la cama, però encara que estigui en estat greu els metges no temen per la seva vida.

Després de l' atac de l'animal, l' espectacle al circ es va aturar i els agents de la comissaria de Lecce van arribar al lloc per investigar els fets. L'animal serà sotmès a una anàlisi veterinaria