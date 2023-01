Autoritats iranu00eds

Les autoritats iranianes han anunciat l' execució dissabte de dos manifestants més que participaven en les protestes al país contra la mort al setembre i sota custòdia de la jove Mahsa Amini, de 22 anys, per portar presumptament mal posat el vel islàmic. Els executats, identificats com Mohammad Mehdi Karami i Mohammad Hosseini , van ser condemnats per la mort d'un guàrdia de seguretat durant una de les protestes al novembre, segons ha anunciat l'agència judicial iraniana Mizan.

Amb aquestes execucions ja són quatre els manifestants ajusticiats des de l'esclat de les protestes de la jove kurda iraniana, que han sacsejat el país com no s'ha vist en dècades i ja han deixat més de 470 morts , segons ONG locals.

La fotògrafa Yalda Moaiery, condemnada a dos mesos i mig de treball comunitari

Les autoritats iranianes, si bé han reconegut excés puntual de la força en algunes ocasions, han assegurat que aquestes protestes han estat alimentades per esvalotadors i potències estrangeres.