Putin es veu obligat a recórrer fins i tot a presidiaris per mantenir el seu contingent militar al front del país envaït, arran de les pèrdues de tropes russes a Ucraïna que ja superen les 100.000.

D'entre aquests hi ha alguns casos que criden l'atenció, com el de Dmitry Karyagin, un famós convicte que va matar la seva àvia de 87 anys a cops de martell l'any 2014.

Les pèrdues de tropes russes a Ucraïna superen les 100.000, i Putin es veu obligat a recórrer fins i tot a presidiaris per mantenir el seu contingent militar al front del país envaït.

D'entre aquests hi ha alguns casos que criden l'atenció, com el de Dmitry Karyagin, un famós convicte que va matar la seva àvia de 87 anys a cops de martell l'any 2014.

Karyagin, de 36 anys, va ser empresonat durant catorze anys i mig per matar la seva àvia, Zoya Anastasenko , després d'obligar-la a vendre el seu apartament.

A Karyagin se li ha concedit l'amnistia perquè ha passat sis mesos al front a Ucraïna, i ha sobreviscut. L'assassí només havia fet sis anys de la seva condemna. Karyagin no només va matar la seva àvia, sinó que li va robar al voltant de 8.000 euros i va ocultar el cadàver, que no va ser trobat fins a un any després.

Karyagin es va enrolar al Grup Wagner , una força paramilitar privada, en realitat una xarxa de mercenaris, i l'exèrcit persona de facto del president Vladimir Putin.

Com que a Rússia és il·legal la contractació de serveis militars, el grup, legalment no existeix. Tot i que el Grup Wagner en si no està impulsat ideològicament, diversos elements d'aquest ho han vinculat al comunisme, el bolxevisme, el neonazisme i l'extrema dreta.