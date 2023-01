La Xina deixa enrere la política de 'covid zero' i reobre per primera vegada les fronteres|2EP

La Xina obre per primera vegada les fronteres aquest diumenge després de gairebé tres anys d'aïllament i fa un pas més en la fi de la seva política 'covid zero' ideada per frenar l'expansió de la pandèmia del coronavirus.

A partir d'aquest diumenge, la Xina no exigirà un període de quarentena per a les persones que arribin al país, però sí que continuarà demanant una prova negativa de covid-19 realitzada en les últimes 48 hores.

En aquest moment, s'espera que una onada de residents xinesos tornin al país. Així, s'han deixat veure les primeres preparacions per a la reobertura de les fronteres del país asiàtic.

Segons ha recollit el diari xinès 'Global Times', les autoritats han intensificat els seus esforços a les fronteres de la ciutat de Shenzhen a l'espera de la reobertura amb la regió veïna de Hong Kong, la qual cosa ha inclòs la realització de simulacres, l'examen dels equips i la decoració dels llocs que donaran la benvinguda a l'esperada afluència de passatgers.

PROVES COVID-19 ALS PASSATGERS DE LA XINA

D'altra banda, l'explosió de casos de la covid-19 a la Xina, derivada de la retirada de la major part de les restriccions imposades durant tota la pandèmia, ha generat preocupació a nivell mundial, fet que ha dut països d'arreu del món a imposar nous controls per als viatgers procedents del gegant asiàtic.

Així, a mesura que la Xina ha començat a relaxar les seves restriccions, un nombre més gran de països s'han sumat aquestes setmanes a la petició de proves negatives als viatgers procedents de la Xina.

En aquest sentit, Espanya podrà denegar des d'aquesta setmana i fins al pròxim 15 de febrer l'entrada a nacionals de tercers països arribats en vols directes des de qualsevol aeroport situat a la Xina si no aporten certificat covid digital de la UE o un equivalent o proves diagnòstiques negatives, emparant-se en raons de salut pública, segons una resolució sobre restriccions en fronteres exteriors aèries del Ministeri de l'Interior publicada aquest dimecres en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

De la mateixa manera, en una reunió convocada de manera urgent per part del Health Security Committee (HSC) de la Unió Europea a finals de desembre, els estats membre de la UE van acordar mantenir una "vigilància activa" davant l'aparent explosió de contagis de coronavirus a la Xina, i de la qual va sortir el compromís de seguir en contacte per examinar possibles iniciatives conjuntes.