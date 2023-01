Una nena de 8 anys va morir aquest dissabte per ràbia i es va convertir en la segona víctima d'aquesta malaltia les últimes dues setmanes a l'estat d'Oaxaca, al sud de Mèxic. La menor, que va patir la mossegada d'una ratapinyada l'1 de desembre passat, estava en cures intensives des del 21 d'aquell mes igual que el seu germà de 7 anys, que va perdre la vida una setmana després de ser ingressat.

Concepción Rocío Arias Cruz, directora de l'hospital Doctor Aurelio Valdivieso on se la va tractar, va indicar que la nena, igual que el seu germà, va ser mossegada per ratapinyades l'1 de desembre a la seva vivenda de la localitat de Palo de Lima, però la nena família va trigar 20 dies a acudir al centre de salut perquè els atenguessin.

Una germana de tots dos, de dos anys, va ser l?única que va sobreviure a l?atac de l?animal silvestre. Va rebre l'alta el penúltim dia del 2022, després de sotmetre's a un tractament mèdic amb sèrum antiràbic.

La Secretaria de Salut estatal va informar que la nena de 8 anys va ingressar a l'Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso amb “complicacions a la salut” i que “va ser ingressada i valorada per les especialitats d'infectologia, pediatria i neurologia, amb diagnòstic de gravetat”.

“Durant la seva estada al centre mèdic, un grup d'especialistes multidisciplinari va estar pendent en tot moment de l'evolució de la pacient; tot i això, l'estat de salut presentava un dany irreparable i va provocar el lamentable decés de la menor d'edat”, va completar el comunicat de la Secretaria de Salut de l'Estat d'Oaxaca.

El 2 de gener passat, el director general d'epidemiologia de l'Institut de Diagnòstic i Referència Epidemiològics (INDRE), Gabriel García, va revelar en una conferència de premsa que, després d'una biòpsia cerebral practicada al primer menor mort, es van obtenir resultats positius a ràbia, en la variant V3 de ratpenat hematòfag, és a dir, que s'alimenta de sang de mamífers.

Després de la confirmació, les autoritats van anunciar que al municipi de Texmelucan i els seus voltants, on els menors van ser mossegats, es van aplicar vacunes antiràbiques a animals de granja i s'aplicaran 1.200 dosis més.

El virus de la ràbia no es transmet de humà a humà. "Es transmet a través del contacte amb la saliva infectada, per mitjà de mossegades, o esgarrapades", van explicar des de la Secretaria de Salut de Mèxic després dels fets. La ràbia ocasiona símptomes com febre, tos o mal de coll, i quan la malaltia s'agreuja pot generar al·lucinacions, convulsions i fins i tot la mort.