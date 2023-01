Un moment de l?assalt al Congrés brasiler. Foto: Telam



Les forces de seguretat brasileres han aconseguit recuperar el control del Congrés, del Palau de Planalto (la seu presidencial) i de la seu del Tribunal Suprem Federal, ocupats diumenge passat 8 de gener per simpatitzants de l'expresident Jair Bolsonaro que pretenien forçar un cop d'estat.

Efectius de la seguretat del Tribunal Suprem Federal i de forces de xoc de la Policia Militar del Districte Federal van aconseguir recuperar el control de la seu del TSF a mitja tarda i no va ser fins a principis de la nit quan van reprendre el control del Congrés emprant mitjans antiavalots i magranes atordidores, segons ha informat O Globo.

També han desplaçat els assaltants del Palau de Planalto, el palau presidencial, tot i que els manifestants continuen concentrats en la coneguda com a Esplanada dels Ministeris comunica tots aquests edificis, ara continguts per un cordó de seguretat dels agents.

Fins ara, les autoritats han informat que han estat detingudes unes 300 persones, segons els informes preliminars, per actes d'invasió a les seus institucionals. Tots ells es troben a dependències de la Policia Civil del Districte Federal, concretament al Departament de Policia Especialitzada, on s'espera que arribin encara més persones. La majoria estan sent arrestades per l'article 359-M del Codi Penal, que preveu entre 4 i 12 anys de presó per "temptativa de destitució d'un govern legítimament electe".

BOLSONAR ES PRONÚNCIA A TWITTER

L'assalt es va fer cap a les 8 del vespre (hora local del país sud-americà) i hores més tard, l'expresident Bolsonaro, via el seu perfil de Twitter, va rebutjar estar després de l'assalt. "Les manifestacions pacífiques, en forma de llei, són part de la democràcia. Tot i això, les depredacions i invasions d'edificis públics com les ocorregudes avui, així com les practicades per l'esquerra el 2013 i el 2017, escapen a la regla", explicava .

CONDEMNA INTERNACIONAL

Els fets, que recorden el que va passar fa poc més de dos anys al Capitoli per part dels seguidors de Donald Trump, van ser condemnats de forma massiva per part d'autoritats polítiques de països i institucions de tot el món.

El president de Colòmbia, Gustavo Petro, Xile, Gabriel Boric, el de l'Argentina, Alberto Fernández, un responsable de l'Ambaixada dels Estats Units al Brasil, Douglas Koneff, l'Alt Representant de Política Exterior de la UE, Josep Borrell i el president del Consell Europeu, Charles Michel, entre d'altres, van lamentar els fets de manera pública.