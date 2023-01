L'exministre de Finances i exportaveu del Govern d'Andorra Eric Jover

El ministre de Finances i portaveu del Govern d'Andorra, Eric Jover, ha presentat la dimissió irrevocable després que aquest mateix dilluns es fes públic que no havia presentat la declaració de l'impost de societats (IS) de la seva empresa des del 2019.

Segons ha informat el Govern en un comunicat, el fins ara secretari d'Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, César Marquina, assumirà dimecres les funcions de Jover com a responsable de la cartera de Finances i també com a portaveu de l'executiu.

Jover, tot i ser ministre, és també l'administrador únic de Representacions Jover SLU, l'empresa familiar de la qual va assumir la gestió després de la mort del pare.

PRIMERA COMPAREIXENÇA



En una compareixença davant els mitjans aquest dilluns al matí ha admès la dificultat de "compaginar" la seva feina com a ministre amb la gestió de l'empresa i ha assegurat que la gestió empresarial no ha seguit els cànons per fer créixer l'empresa o perquè obtingués beneficis.

Així, ha explicat que ni el 2021 ni el 2022 es van emetre factures a clients i que només es va pagar als proveïdors, per la qual cosa l'empresa tenia pèrdues, i va fer aportacions econòmiques del seu patrimoni personal.

La situació el va portar a "un error d'interpretació" de la llei ja que considerava que, com que l'empresa no facturava i no tenia beneficis, "no hi havia cap problema fiscal".

L'Agència Tributària, però, el va contactar fa un any per aquests impagaments i li va obrir un expedient, que ha acabat amb una proposta de liquidació provisional d'uns 20.000 euros en total.

SEGONA COMPAREIXENÇA, AMB ESPOT



Després de la compareixença del matí, aquest dilluns a la tarda Jover ha tornat a comparèixer, aquest cop acompanyat del cap de Govern, Xavier Espot, per anunciar que havia presentat la dimissió irrevocable i que Espot l'havia acceptada.

Segons ha dit, ha pres la decisió perquè no es posi en dubte el projecte polític que representa i la feina que duu a terme el Govern.

XAVIER ESPOT



Espot ha agraït l'actuació "absolutament exemplar" del ministre a l'hora de prendre una decisió que "demostra que està a l'alçada de les circumstàncies" davant de l'error comès per l'incompliment de les obligacions tributàries de la seva empresa.

El cap de Govern també ha elogiat la feina de Jover com a responsable de Finances, així com quan va exercir de ministre d'Educació durant l'anterior legislatura.

BALANÇ DE JOVER



Jover ha fet balanç de la seva feina al capdavant del Ministeri de Finances, centrat els últims anys en la gestió de la pandèmia de Covid-19 i el seu impacte a l'economia de l'Estat.

Precisament, ha destacat la diversificació del deute realitzat aquesta legislatura, amb emissions internacionals per primera vegada a Andorra i l'adhesió al Fons Monetari Internacional.