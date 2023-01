L'estació Gare du Nord. Foto: Oficina de turisme de París



Almenys 5 persones han resultat ferides aquest dimecres 11 de gener per l' atac d'un home armat amb un ganivet a l' estació de tren Gare du Nord de París , que ha acabat amb el presumpte atacant "neutralitzat" i detingut, segons han anunciat les autoritats de la capital gal·la.

La policia ha indicat que l'incident ha tingut lloc a primera hora del matí, cap a les 6.40 hores, i ha detallat que entre els ferits hi ha un agent. El suposat assaltant ha estat detingut poc després que la policia obrís foc en contra i roman en estat crític, segons informa Le Figaro.

L'empresa estatal ferroviària SNCF ha explicat que els ferits han estat evacuats de l'estació poc després que els serveis d'emergència arribessin al lloc de l'atac. La zona ha estat acordonada, mentre que el servei de trens funciona amb normalitat.

INVESTIGACIÓ OBERTA

El ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, ha agraït a les forces de seguretat la seva "reacció eficaç i valenta" davant l'emergència, ja que va permetre que l'atacant fos neutralitzat "ràpidament" i deixés de suposar una amenaça.

La policia judicial s'ha fet càrrec de les investigacions, segons fonts fiscals esmentada per Franceinfo. Les autoritats no han determinat les circumstàncies de l'atac, si bé ara com ara no han apuntat que sigui d'índole terrorista.